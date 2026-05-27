Tunisie: Prolongation du staff, priorité absolue du CA - Faouzi Benzarti, si près si loin

Alors qu'un accord de renouvellement de contrat était dans les tuyaux entre Faouzi Benzarti et le Club Africain, rien n'est moins sûr aujourd'hui, en dépit d'un engagement verbal conclu pour rempiler.

Courtisé au Maroc et même en Ligue 1 tunisienne par l'EST, Faouzi Benzarti, 75 ans, est loin d'avoir tranché sur son avenir immédiat. En clair, la signature de l'avenant qui le lierait à nouveau au CA ne serait pas garantie, même si le doyen des entraîneurs tunisiens a toute la confiance de l'exécutif clubiste pour engager un nouveau cycle avec le néo-champion de Tunisie.

Ce faisant, si l'on rembobine à ce sujet, l'on rappelle qu'en amont, la direction du CA a déjà inclus, dans les termes de l'accord préalable avec Faouzi Benzarti, les objectifs sportifs, les paliers à atteindre et même les garanties sur l'enveloppe budgétaire dédiée aux transferts. Bien entendu, aussi, le coach Benzarti bénéficierait de conditions financières revues à la hausse avec une revalorisation salariale des plus méritées.

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Qu'est-ce qui ferait donc obstacle à un renouvellement de mandat ? Bref,Benzarti est un gagnant et il veut toujours s'en donner les moyens humains en amont, avant d'engager la compétition, de surcroît en sachant que le CA va disputer la Ligue des champions. Aujourd'hui, revirement de situation ou dénouement heureux entre Faouzi Benzarti et le CA ? L'heure tourne, le temps presse et il faut agir du côté du bureau clubiste, car la saison va débuter assez tôt avec le tour préliminaire de la C1.

Stabilité rime avec cohésion

Epine dorsale de l'équipe fanion, «invisibles» certes sur le terrain mais ô combien performants au final, Faouzi Benzarti et son staff ont façonné un groupe de joueurs solides au CA. De la préparation physique à l'analyse tactique, en passant par la gestion psychologique, le plateau technique clubiste a joué un rôle crucial dans l'optimisation des performances collectives et individuelles du groupe sous la main. Cerise sur le gâteau, avec Benzarti, la dimension psychologique a été le pilier essentiel de la performance des siens avec un coach qui a joué un rôle crucial dans la gestion mentale des joueurs et la construction d'une cohésion d'équipe robuste.

La longévité d'un entraîneur est souvent le signe d'une stabilité institutionnelle permettant de construire un projet tactique et humain sur le long terme. Et même si ce n'est pas une garantie absolue de titres, le succès dépend aussi de la qualité de l'effectif, des investissements du club et de la concurrence, un entraîneur qui s'inscrit dans la durée offre des avantages indéniables et des gages de réussite. Au final, stabilité rime avec cohésion. Ce qui permet à terme d'inculquer une véritable identité de jeu, favoriser une meilleure connaissance des joueurs, optimiser la gestion du vestiaire et donc concourir à développer une culture de la gagne au sein du groupe...