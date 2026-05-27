Afrique: CAN U 17 - Le dernier carré est connu !

Le tableau des demi-finales de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 2026 a rendu son verdict ce dimanche après une journée de quarts de finale particulièrement électrique au Maroc.

Le pays hôte, le Maroc, affrontera le Sénégal tandis que l'Égypte croisera le fer avec la sensation tanzanienne. Si les quatre rescapés ont déjà validé leur billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026 grâce à leur présence dans le top 4, les matches de ce dimanche ont déterminé qui aurait le privilège de continuer à rêver de la couronne africaine.

Un choc Maroc - Sénégal au parfum de finale

Le Maroc a entretenu son rêve de sacre à domicile en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Cameroun, au Complexe Mohammed VI de Salé. L'unique but de la rencontre a été l'oeuvre de Mohamed Habib Zinbi dès la 17e minute, trompant le gardien adverse d'une frappe à ras de terre, juste après que le portier marocain Rayan Yaakoubi n'ait sauvé les siens sur une énorme occasion camerounaise.

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Les Lionceaux de l'Atlas retrouveront sur leur route le Sénégal, qui a vécu un véritable thriller pour se qualifier. Réduits à dix, puis rejoints au score par le Mali en toute fin de match (1-1), les Lionceaux de la Téranga ont finalement dicté leur loi lors de la séance de tirs au but (4-2). Le gardien sénégalais Assane Sarr a endossé le costume de héros en repoussant la tentative d'Aboubacar Maïga pour propulser l'ancien champion au tour suivant.

La sensation tanzanienne défie l'ogre égyptien

De l'autre côté du tableau, la Tanzanie poursuit son conte de fées après être sortie vivante d'un match d'anthologie contre l'Algérie. Au terme d'un feu d'artifice offensif (3-3) où les Algériens ont mené à deux reprises avant d'être systématiquement rejoints par de valeureux Tanzaniens, c'est finalement la séance de tirs au but qui a désigné le vainqueur (4-3). En gardant leurs nerfs, les Tanzaniens s'offrent un strapontin historique pour le dernier carré et s'imposent comme la sensation de cette CAN.

Pour une place en finale, ils devront faire face à l'Égypte, impressionnante d'efficacité. Les jeunes Pharaons ont signé la performance la plus solide et la plus aboutie de ces quarts de finale en corrigeant la Côte d'Ivoire (4-1). Un doublé de Khaled Mokhtar et trois buts inscrits avant la pause ont permis aux Égyptiens de survoler les débats.

Les deux demi-finales se disputeront le jeudi 28 mai prochain au stade Moulay El Hassan de Rabat, avant la grande finale programmée le mardi 2 juin.

Le programme des demi-finales

Jeudi 28 mai 2026 (Stade Moulay El Hassan, Rabat)

18h00 : Égypte - Tanzanie

Égypte - Tanzanie 21h00 : Sénégal - Maroc

(Horaires en heure française, 17h00 et 20h00 heure locale)