Algérie: Le président de la République adresse ses voeux aux membres de l'ANP, aux corps constitués et au personnel de la santé

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mercredi, ses vœux aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes, ainsi qu'aux médecins, aux travailleurs et à l'ensemble du personnel du secteur de la santé, à l'occasion de l'Aïd El-Adha.

"À l'occasion de l'Aïd El-Adha, j'adresse mes vœux à tous les membres de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, à travers toutes les Régions militaires, officiers, sous-officiers et hommes de rang, notamment ceux qui veillent sur nos frontières", a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux.

Le président de la République a également adressé ses vœux aux membres de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes.

"À l'occasion de l'Aïd El-Adha, j'adresse mes vœux aux membres de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes. Je vous souhaite plein succès dans vos missions", a-t-il écrit.

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Le président de la République a aussi adressé ses vœux aux médecins et au personnel du secteur de la santé.

"À l'occasion de l'Aïd El-Adha, j'adresse mes vœux aux médecins, aux travailleurs et à l'ensemble du personnel du secteur de la santé. Aïd Moubarak", a écrit le président de la République sur son compte.