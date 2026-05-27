Algérie: Le président de la République adresse ses voeux aux membres de l'ANP, aux corps constitués et au personnel de la santé

27 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Le Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mercredi, ses vœux aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes, ainsi qu'aux médecins, aux travailleurs et à l'ensemble du personnel du secteur de la santé, à l'occasion de l'Aïd El-Adha.

"À l'occasion de l'Aïd El-Adha, j'adresse mes vœux à tous les membres de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, à travers toutes les Régions militaires, officiers, sous-officiers et hommes de rang, notamment ceux qui veillent sur nos frontières", a écrit le président de la République sur son compte sur les réseaux sociaux.

Le président de la République a également adressé ses vœux aux membres de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes.

"À l'occasion de l'Aïd El-Adha, j'adresse mes vœux aux membres de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes. Je vous souhaite plein succès dans vos missions", a-t-il écrit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la République a aussi adressé ses vœux aux médecins et au personnel du secteur de la santé.

"À l'occasion de l'Aïd El-Adha, j'adresse mes vœux aux médecins, aux travailleurs et à l'ensemble du personnel du secteur de la santé. Aïd Moubarak", a écrit le président de la République sur son compte.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.