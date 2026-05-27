Gabon: L'espoir redonné aux enfants gabonais par Zita Oligui Nguema à travers la caravane de chirurgie réparatrice

Redonner ou dessiner le sourire sur les visages des enfants atteints du Bec-de-lièvre fait partie des combats menés par Zita Oligui Nguema, Première Dame du Gabon dans le cadre de ses activités sociales. C'est d'ailleurs, sous qu'une vaste opération de solidarité médicale aura lieu du 25 au 29 mai 2026 dans les structures de santé retenues à travers le pays. La phase des interventions chirurgicales gratuites quant à elle, aura lieu du 21 au 28 juin 2026, avec le soutien des équipes médicales nationales et italiennes spécialisées dans la chirurgie réparatrice.

Le Ministère de la Santé, en partenariat avec la Croix-Rouge Gabonaise et l'ONG italienne Emergenza Sorrisi, organise une caravane de chirurgie réparatrice dédiée à la prise en charge des fentes labio-palatines, plus communément appelées « bec de lièvre ».

La prise en charge sera à 100% gratuite. Cette campagne vise à offrir une seconde chance aux enfants touchés par cette malformation congénitale. Laquelle est souvent source de rejet par la société, source de stigmatisation et source de difficultés pour s'alimenter, communiquer et grandir sereinement au sein des autres.

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Les consultations gratuites commencent dès le 25 mai 2026. Elles auront lieu du lundi au vendredi, de 8h à 14h. Les professionnels de santé procéderont à des consultations gratuites pour dépister et évaluer les cas éligibles.

Les présélections auront lieu en provinces. Elles rapprocheront les soins des familles. Elles seront organisées dans les centres hospitaliers régionaux à travers le pays.

Les interventions chirurgicales gratuites seront lancées du 21 au 28 juin 2026. Les enfants présélectionnés à cet effet, seront gratifiés d'interventions chirurgicales, qui elles, seront gratuites au Centre Hospitalier Universitaire Mère et Enfant de la Fondation Jeanne Ebori, avec des équipes chirurgicales spécialisées venues d'Italie et du Gabon.

L'engagement pour la santé et la dignité de l'enfant sont parmi des combats que mènent la Première Dame. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette caravane est initiée sous son impulsion. Cette caravane s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la Fondation Ma Bannière, dont elle est la fondatrice, pour la protection de la mère et de l'enfant. Elle illustre aussi la force de la coopération internationale au service de la santé publique au Gabon.

Les familles concernées sont invitées à se rapprocher des centres de santé dès le 25 mai 2026 pour bénéficier de cette prise en charge sans frais.

Pour plus d'informations, les familles devront se rendre dans les différents Centres hospitaliers régionaux de leur province ou le CHU Mère et Enfant de la Fondation Jeanne Ebori.