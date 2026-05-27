Gabon: Pana/Koula-Moutou - Quand la pluie coupe la route

Les 80 km séparant Pana de Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, redeviennent à chaque saison des pluies, un obstacle majeur pour les usagers. La dégradation avancée de la chaussée transforme le trajet en épreuve, entre enlisements et arrêts prolongés.

Les témoignages recueillis convergent : dès les premières averses, la route devient impraticable. « On passe des heures à pousser les véhicules ou à chercher des moyens de fortune pour avancer », relate un passager habitué du trajet.

Élèves, commerçants et transporteurs subissent les mêmes contraintes, souvent contraints de renoncer ou de prendre des risques importants.

Pour les habitants, les conséquences dépassent le simple inconfort. L'évacuation des produits agricoles vers les marchés de Koula-Moutou est ralentie, limitant les revenus des producteurs de Rongassa, Koumbi et Leyassa et des zones environnantes. « Le développement passe par la route. Sans elle, les villages restent enclavés », souligne un notable local.

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Les chauffeurs, eux, adaptent leur conduite à l'état du terrain. « Quand il pleut, chaque trajet devient un pari. Mais nous n'avons pas le choix, il faut travailler », confie l'un d'eux.

La situation relance le débat sur l'urgence d'investir dans le désenclavement de l'arrière-pays gabonais, alors que la saison des pluies s'installe durablement dans la région.