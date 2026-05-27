Tunisie: Chery élargit son réseau et affirme ses ambitions sur le marché auto

Le constructeur automobile Chery poursuit son expansion en Tunisie avec l'inauguration d'un nouveau showroom à Aïn Zaghouan, sur la route très fréquentée Tunis-La Marsa. Cette nouvelle implantation stratégique vise à renforcer la proximité avec les clients et à accompagner la forte croissance de la marque sur le marché local.

Ouvert par la Société Tunisienne d'Automobiles (STA), concessionnaire officiel de Chery en Tunisie, ce nouvel espace s'inscrit dans une stratégie d'élargissement du réseau national. Il reflète la volonté du constructeur chinois de s'imposer durablement dans un marché tunisien en pleine transformation, marqué par une demande croissante pour les véhicules hybrides et électriques.

Le showroom présente l'ensemble de la gamme Chery, incluant les modèles les plus récents comme le SUV hybride rechargeable Tiggo 8 CSH, le Tiggo 7 CSH, ainsi que le nouveau véhicule 100 % électrique i03. Cette diversité illustre l'orientation technologique de la marque, qui combine motorisations thermiques, hybrides et électriques afin de répondre à différents segments du marché.

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Lors de la cérémonie d'inauguration, le Directeur Commercial et Marketing de la STA-Chery, Lamine Abassi, a souligné que cette ouverture marque « une étape importante dans le développement de la marque en Tunisie », mettant en avant une volonté de proposer une expérience client plus moderne et premium.

Dans la même dynamique, le Directeur Général Adjoint de la STA-Chery, Aymen Ben Tili, a affirmé que cette expansion confirme l'ambition de Chery de consolider sa présence sur le marché tunisien, tout en s'adaptant aux nouvelles attentes des automobilistes en matière d'innovation et d'accessibilité.

Ce nouveau point de vente se veut également une vitrine des valeurs de la marque, centrées sur l'innovation, la performance et le confort. Les visiteurs y seront accompagnés par des équipes commerciales formées pour offrir un service personnalisé, allant du conseil à la configuration des véhicules, avec un accent particulier sur la technologie embarquée, la qualité de fabrication et les standards de sécurité.

Cette ouverture intervient dans un contexte de forte croissance pour la marque en Tunisie. Après une progression de 70 % de ses ventes en 2025, la STA ambitionne de poursuivre sur cette dynamique en 2026, portée notamment par le lancement de trois nouveaux modèles récents et une stratégie commerciale en constante évolution.

Avec ce nouveau showroom, Chery confirme ainsi sa volonté de se positionner comme un acteur majeur du secteur automobile tunisien.