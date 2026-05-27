Tunisie: Pensions et soins gratuits - Précisions du gouvernement sur les droits des résistants reconnus

Les résistants reconnus bénéficient d'une pension mensuelle et d'une couverture médicale gratuite dans les établissements publics et militaires de santé, a rappelé la présidence du gouvernement, en réponse à une question parlementaire écrite.

Cette précision a été apportée suite à l'interpellation du député de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mounir Kammouni, sur la prise en charge des résistants et de leurs ayants droit. Pour garantir l'accès à ces droits, une base de données exhaustive recense l'ensemble des personnes ayant prouvé leur participation à la lutte contre le colonialisme. Ce registre, qui regroupe les résistants et leurs familles, est directement géré par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) pour assurer le versement des pensions et la délivrance des cartes de soins gratuits.

Interpellée sur la mise à niveau de ces pensions face au coût de la vie, la présidence du gouvernement a rappelé, dans ce document publié sur le site officiel du Parlement, que la dernière revalorisation majeure remontait à 2018. Cette augmentation avait été officialisée par le décret gouvernemental n°38 du 16 janvier 2018, qui a également rattaché la Commission nationale des résistants au Comité général des martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes.