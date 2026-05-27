Tunisie: « Mes jardins secrets » de Amina Bouslama - Dévoiler son univers intérieur

A travers son exposition personnelle « Mes jardins secrets », à découvrir jusqu'au 6 juin 2026 à la Cité de la culture Chedly Klibi, l'artiste plasticienne tunisienne, Amina Bouslama, invite le public à une immersion sensible dans un monde où le rêve, la couleur et l'introspection se rencontrent.

Accueillie dans l'espace « Concept Store » de la Cité de la culture, cette première exposition personnelle se déploie comme une traversée poétique de l'âme humaine. Inspirée par la nature et les paysages intérieurs, Amina Bouslama compose un univers pictural où les frontières entre réel et imaginaire s'effacent au profit d'une émotion pure.

« Chacun de nous possède des jardins secrets au plus profond de son âme, dont nous ne détenons les clés que lorsque nous osons rêver » : cette phrase, placée en ouverture de l'exposition, résume l'esprit d'une démarche artistique profondément introspective. A travers ses oeuvres, l'artiste explore la mémoire intime, les émotions enfouies et le désir d'évasion, tout en offrant au visiteur un espace de contemplation et de silence intérieur.

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Les tableaux présentés séduisent par la richesse de leurs harmonies chromatiques et la subtilité de leur lumière. Travaillant principalement l'huile et l'acrylique, Amina Bouslama développe une écriture plastique singulière, fondée sur la spontanéité du geste et la recherche d'un équilibre entre abstraction et sensation. Ses compositions, traversées par des mouvements fluides et des jeux de textures délicats, semblent vibrer d'une vie intérieure.

L'artiste accorde également une place essentielle à la lumière, qu'elle utilise comme un élément vivant de la composition. Les effets lumineux donnent aux oeuvres une profondeur presque mouvante, comme si les couleurs émergeaient lentement de l'obscurité pour révéler des fragments d'émotions et de souvenirs.

Née d'une passion précoce pour le dessin, la démarche artistique d'Amina Bouslama s'est affirmée au fil des années jusqu'à devenir, en 2018, un engagement total dans les arts plastiques. Depuis, elle a construit un parcours riche, marqué par de nombreuses participations à des expositions collectives et manifestations artistiques en Tunisie et à l'étranger.

Son travail a notamment été présenté au Palais Kheireddine à Tunis, à la Maison de la culture de Hammam Sousse, ainsi qu'à Paris dans le cadre du « Carrousel Artistique -- ARTrip ». Elle a également participé à plusieurs rendez-vous consacrés à la calligraphie et aux arts contemporains, sans oublier sa présence internationale lors de la sixième édition de The Global Brush organisée à Rabat en 2025.

Avec « Mes jardins secrets », Amina Bouslama signe une exposition à la fois intime et universelle, où chaque toile devient une invitation à explorer ses propres paysages intérieurs. Une expérience artistique empreinte de douceur et de sensibilité, à découvrir jusqu'au 6 juin à la Cité de la culture.