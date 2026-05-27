Tunisie: Peine de prison contre l'ancien patron du football tunisien

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, ce mardi 26 mai 2026, l'ancien président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jary, ainsi qu'un cadre technique, à une peine de six mois de prison dans une affaire liée à la conclusion d'un contrat avec un membre du staff technique des équipes nationales.

Les deux accusés étaient poursuivis pour des faits d'abus de fonction par un agent public afin d'obtenir un avantage indu pour eux-mêmes ou pour autrui, de préjudice causé à l'administration, de violation des réglementations en vigueur, ainsi que de complicité dans ces infractions.

Selon les éléments du dossier, l'affaire porte sur des irrégularités présumées dans la gestion d'un contrat conclu avec un cadre technique au sein des sélections nationales. Les prévenus ont été jugés par la juridiction compétente à Tunis. Le tribunal a rendu son verdict à l'issue de l'examen des charges retenues dans ce dossier, qui concerne la gouvernance administrative au sein des instances sportives nationales.