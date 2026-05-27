Afrique: Voitures chinoises en Tunisie - Basculement progressif ou nouvelle domination du marché ?

Les marques automobiles chinoises s'imposent de plus en plus sur le marché tunisien, où elles représentent désormais près d'une vente sur cinq, confirmant une transformation structurelle du secteur portée par des prix compétitifs, une offre diversifiée et l'essor des véhicules électriques.

Cette progression s'inscrit dans un marché en nette croissance. En 2025, les ventes de voitures neuves en Tunisie ont atteint 93 095 unités, contre 79 369 un an plus tôt, soit une hausse de 17,3 %. Dans ce volume, les constructeurs chinois ont fortement renforcé leur présence, atteignant 22,5 % de part de marché au premier trimestre 2026, avec environ 2 003 véhicules vendus sur 8 889 immatriculations enregistrées sur deux mois.

Une présence chinoise en expansion rapide

Cette dynamique est portée par plusieurs acteurs majeurs du secteur, dont Geely Auto, qui affiche une croissance soutenue sur ses ventes mondiales. Le groupe a écoulé plus de 206 000 véhicules en février 2026, portant son total à 476 327 unités sur les deux premiers mois de l'année.

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Une part importante de cette performance provient du segment des véhicules électriques et hybrides, qui représente désormais plus de la moitié des ventes du groupe. Geely a notamment vendu 117 488 véhicules à nouvelles énergies en février, en hausse annuelle de 19 %, illustrant l'accélération de sa transition vers la mobilité électrique.

Les marques du groupe, telles que Zeekr, Lynk & Co ou Geely Galaxy, participent également à cette montée en puissance. Zeekr se distingue avec près de 24 000 véhicules vendus en février et une croissance annuelle de 70 %, portée par des modèles haut de gamme comme la Zeekr 001 et ses technologies de recharge rapide.

D'autres constructeurs chinois, à l'image de Chery, enregistrent également des progressions spectaculaires sur plusieurs segments, parfois supérieures à 300 %, renforçant leur position face aux marques européennes.

Pourquoi les consommateurs tunisiens se tournent vers les marques chinoises ?

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. Le premier reste le prix : les véhicules chinois sont généralement 20 % à 40 % moins chers que leurs concurrents européens, un avantage déterminant dans un contexte de pouvoir d'achat sous pression et de financement automobile coûteux.

À cela s'ajoute une diversification de l'offre, avec l'arrivée de modèles hybrides et électriques plus accessibles, ce qui élargit les choix des consommateurs et accélère l'adoption de nouvelles technologies.

Au-delà des constructeurs, les analystes soulignent le rôle croissant des importateurs et distributeurs locaux. Ces acteurs structurent désormais une grande partie du marché, en assurant la distribution des marques chinoises et en influençant leur implantation.

Cette évolution marque un changement important : la dynamique du secteur dépend de moins en moins uniquement des constructeurs internationaux et davantage des réseaux commerciaux locaux capables de contrôler l'accès au marché.

Une tendance mondiale qui s'accélère

Cette montée en puissance s'inscrit dans une stratégie globale des constructeurs chinois, qui renforcent leurs positions sur les marchés émergents. L'Afrique fait partie des zones prioritaires, dans un contexte d'exportations automobiles en forte croissance.

Les relations économiques entre la Tunisie et la Chine, déjà développées dans les infrastructures et les échanges industriels, contribuent également à faciliter l'implantation de ces marques sur le marché local.

Cette transformation présente plusieurs avantages : une offre plus large, des prix plus compétitifs et l'introduction accélérée des technologies électriques et hybrides.

Elle soulève toutefois des défis importants, notamment une dépendance accrue aux importations chinoises, une concentration possible du marché entre quelques distributeurs, ainsi que des interrogations sur le service après-vente et la qualité à long terme. La concurrence avec les constructeurs européens pourrait également s'intensifier.

Le marché automobile tunisien est donc engagé dans une transformation profonde, portée par l'évolution des comportements de consommation, la compétitivité des marques chinoises et la reconfiguration des circuits de distribution.

Cette dynamique redéfinit progressivement les équilibres du secteur et pose la question de la capacité du marché tunisien à encadrer cette mutation tout en tirant des bénéfices économiques et technologiques durables.