Congo-Brazzaville: Partenariat Congo-Cafi - Les parties prenantes évaluent le niveau de mise en oeuvre

Le segment technique de la revue annuelle 2025 du partenariat Congo-Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (Cafi), qui s'est réuni le 26 mai à Brazzaville, a permis à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier les avancées des différents chantiers conduits dans le cadre du partenariat (Jalons, programmation, gouvernance, financements) depuis fin 2023.

Conclue le 3 septembre 2019 entre les présidents français, Emmanuel Macron, et congolais, Denis Sassou N'Guesso, pour la période 2020-2025, la lettre d'intention établissant le partenariat entre la République du Congo et Cafi est arrivée à échéance en 2025. Cadre stratégique majeur pour la préservation des écosystèmes naturels ainsi que la promotion d'un développement durable, inclusif et résilient, ce partenariat fait l'objet d'une revue annuelle regroupant les administrations sectorielles, les membres du Conseil d'administration de Cafi, le secteur privé, la société civile ainsi que les agences d'exécution impliquées dans la mise en œuvre de la lettre d'intention.

Il a pour objectifs, entre autres, définir et mettre en œuvre une politique d'aménagement du territoire, dans une optique d'affectation et d'utilisation durable des terres et des ressources naturelles ; mettre en œuvre la décision du gouvernement de promouvoir les activités agricoles, notamment agro-industrielles et relatives au développement des cultures pérennes en zones savanicoles. Il s'agit également de développer les plantations forestières et agro-forestières, ainsi que les mécanismes de paiements pour services environnementaux.

En effet, la lettre d'intention repose sur cinquante-deux jalons opérationnels répartis dans huit secteurs prioritaires : l'agriculture ; le foncier rural ; le contrôle gouvernemental; la gestion durable des forêts ; les mines et hydrocarbures; le bois-énergie ; la coordination institutionnelle ; et le financement du partenariat.

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Selon l'évaluation réalisée cette année par le secrétariat permanent du partenariat Congo-Cafi, sur les cinquante-deux jalons prévus, dix ont été pleinement atteints tandis que trente-sept sont en cours de réalisation. Il s'agit de la soumission des contributions déterminées au niveau national 3.0 intégrant le niveau d'émission de référence pour les forêts actualisé, renforçant l'ambition climatique du pays ; la réalisation d'un diagnostic territorial complet, inventaire de plus de 580 titres et concessions, et mise en place d'outils méthodologiques pour la prévention et la résolution des conflits fonciers ; l'adoption de la première feuille de route nationale sur les paiements pour services environnementaux et lancement des projets pilotes avec paiements mobiles effectifs aux bénéficiaires.

Consolider les observations des parties prenantes

S'agissant des principales contraintes identifiées, l'on note des délais prolongés dans la préparation des projets ; des retards enregistrés dans l'exécution des activités par certaines agences d'exécution ; la faible intégration des structures nationales dans la mise en œuvre opérationnelle des interventions.

Présidant les travaux, l'attaché du conseiller du Premier ministre, en charge des Mines et de la Géologie, Augustin Ngoliélé, a rappelé que la République du Congo s'est engagée, à travers ce partenariat, à atteindre cinquante-deux jalons stratégiques, incluant huit pliés sectoriels clés de développement entre 2019 et 2025. En contrepartie, Cafi a pris l'engagement de mobiliser 65 millions de dollars afin d'appuyer la réalisation de ce projet. « Un cadre programmatique a été élaboré entre Cafi et la République du Congo en mai 2020, ainsi que les mécanismes de gouvernance encadrant ce partenariat », a-t-il indiqué.

Rappelant les différentes étapes de cette revue annuelle, le représentant de la primature a annoncé les perspectives visant la mise à l'échelle de ce partenariat sous la période 2026-2035. Ainsi, après validation par les autorités ainsi que les partenaires publics et privés, le rapport sera publié. Le but étant d'atteindre quelques résultats dont le passage en revue des recommandations issues des exercices précédents et celles formulées dans le cadre de la revue 2025, l'examen du niveau d'atteinte déjà long de la période 2019-2025. Il s'agira également, a précisé Augustin Ngoliélé, de consolider les observations et commentaires des parties prenantes sur les analyses et propositions formulées.

Notons que les conclusions des travaux du segment technique seront soumises à l'approbation du segment politique qui se réunit ce 28 mai pour les examiner avant validation du rapport final.