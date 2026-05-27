Congo-Brazzaville: Sénat - Onze affaires inscrites à l'ordre du jour de la session ordinaire de juin

27 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

La 9e session ordinaire de la quatrième législature du Sénat qui s'ouvre le 2 juin à Brazzaville, comportera onze affaires dont deux propositions de loi.

L'ordre du jour de la session a été arrêté le 26 mai par la Conférence des présidents, patronnée par le président du Sénat, Pierre Ngolo, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Parmi les onze affaires arrêtées, l'on note le débat d'orientation budgétaire ; la proposition de loi relative à la reconnaissance historique de la traître négrière transatlantique et à l'accès exceptionnel à la nationalité congolaise pour les Afro descendants, ainsi que celle portant lutte contre le tribalisme et autres faits assimilés.

La chambre haute du Parlement examinera également le projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements.

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« La conférence des présidents vient par la même occasion d'adopter tous les documents relatifs à l'organisation des travaux de la session, notamment la répartition des affaires par commission, le calendrier et le projet de programme des séances. Il faut, par ailleurs, noter que le Sénat est toujours disposé à recevoir du gouvernement, en cours de session et suivant ses urgences, des nouvelles affaires à inscrire à l'ordre du jour », a précisé la deuxième secrétaire du Sénat, Elisabeth Mapaha, devant la presse.

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