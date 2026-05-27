Afrique: Europe - Vers un corridor économique de 1 000 milliards de dollars

Face aux tensions géopolitiques mondiales, Bruxelles et les capitales africaines redécouvrent une évidence stratégique : leurs économies sont devenues profondément complémentaires.

Longtemps enfermées dans une relation déséquilibrée héritée de l'histoire coloniale, l'Afrique et l'Europe pourraient entrer dans une nouvelle phase de coopération économique beaucoup plus stratégique. Selon un rapport du Boston Consulting Group (BCG), les échanges entre les deux continents pourraient approcher les 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie si une véritable logique de chaînes de valeur industrielles intégrées voyait le jour. Derrière cette projection ambitieuse se cache une transformation profonde de l'économie mondiale. La fragmentation géopolitique, la guerre commerciale sino-occidentale, les tensions sur les minerais critiques, la transition énergétique et la relocalisation industrielle poussent désormais l'Europe à sécuriser ses approvisionnements stratégiques au plus près de son voisinage africain.

Des « alliés naturels » aux atouts complémentaires

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L'Afrique possède ce que les grandes puissances recherchent désormais activement : une démographie dynamique, des ressources stratégiques, des terres arables, un immense potentiel énergétique et une urbanisation rapide. D'ici à 2050, le continent pourrait représenter près de 60 % de la main-d'oeuvre mondiale. Il concentre déjà une part essentielle des minerais critiques indispensables aux batteries électriques, aux technologies vertes et à la transition énergétique mondiale. L'Europe, elle, conserve des avantages décisifs : capacités industrielles avancées, technologies, infrastructures financières, normes réglementaires puissantes et accès à un marché unique de plus de 440 millions de consommateurs. Les entreprises européennes disposent également d'importantes capacités d'investissement, avec plus de 9 000 milliards de dollars d'investissements directs à l'étranger.

Dans ce contexte, le scénario envisagé par le BCG repose sur une idée simple : transformer la relation Afrique-Europe en véritable corridor industriel intégré plutôt qu'en simple échange de matières premières contre produits manufacturés. Aujourd'hui encore, une large partie des ressources africaines quitte le continent sous forme brute avant d'être transformée ailleurs. Le rapport estime qu'une montée en gamme industrielle africaine pourrait profondément modifier cette structure.

L'Afrique ne serait plus seulement exportatrice de minerais ou de produits agricoles non transformés, mais deviendrait progressivement une plateforme de transformation intermédiaire intégrée aux chaînes industrielles européennes. Le potentiel est considérable. Selon le rapport, sans changement stratégique, la croissance des échanges resterait relativement limitée, avec environ 145 à 185 milliards de dollars supplémentaires sur dix ans. En revanche, une coopération industrielle renforcée pourrait générer jusqu'à 280 milliards de dollars additionnels et porter la croissance annuelle des échanges autour de 6 %, un rythme comparable à celui observé dans les échanges sino-africains durant la dernière décennie.

Les secteurs identifiés comme stratégiques reflètent les nouvelles priorités mondiales.

Le premier pilier concerne les chaînes de valeur liées aux ressources naturelles et à la transition énergétique : hydrogène vert, minerais critiques, matériaux pour batteries électriques, engrais verts ou encore transformation agroalimentaire. Le deuxième repose sur l'industrie légère, notamment le textile, l'habillement et les composants automobiles destinés aux chaînes de production européennes.

Enfin, les services numériques, le tourisme et les industries culturelles apparaissent comme un troisième levier de croissance particulièrement prometteur. Certains pays émergent déjà comme futurs hubs industriels régionaux. Le Maroc, la Tunisie et l'Égypte pourraient devenir des plateformes majeures dans les composants automobiles, l'hydrogène vert ou les engrais décarbonés. La Guinée apparaît stratégique pour l'alumine et le fer vert. Quant à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Nigeria, ils pourraient devenir des centres régionaux de transformation agroalimentaire et textile.

Les minerais critiques placent également la République démocratique du Congo, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Gabon et le Mozambique au centre des nouvelles rivalités industrielles mondiales. Mais le défi reste immense. Sans infrastructures modernes, une logistique compétitive, une stabilité réglementaire, un financement massif et une montée en compétence des travailleurs africains, cette ambition pourrait rester théorique. L'enjeu dépasse donc le simple commerce. Ce qui se joue désormais entre l'Afrique et l'Europe, c'est la possibilité de construire un nouvel espace économique stratégique capable de rivaliser avec les grands corridors industriels sino-asiatiques ou Nord-américains dans le nouvel ordre géoéconomique mondial.