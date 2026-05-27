Congo-Kinshasa: Tennis - Bienvenue Bolangi entre dans l'histoire du classement ATP et vise les tournois du Grand Chelem

À 25 ans, Bienvenue Bolangi devient le premier joueur de la République démocratique du Congo à figurer au classement mondial ATP. Classé actuellement 1 565e mondial, le jeune tennisman nourrit désormais de grandes ambitions, dont celle de participer aux prestigieux tournois du Grand Chelem.

Originaire de Goma, dans la province du Nord-Kivu, Bienvenue Bolangi marque un tournant inédit dans l'histoire du tennis en RDC. Son classement ATP représente bien plus qu'une performance individuelle : il s'agit d'une avancée majeure pour la visibilité du tennis congolais sur la scène internationale.

Un rêve : les tournois du Grand Chelem

Dans un entretien accordé à Radio Okapi lors de l'émission Okapi Sports, le joueur est revenu sur ce moment décisif de sa carrière.

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« Comme tout tennisman, je veux jouer le Grand Chelem... Mais j'irai étape par étape », a-t-il déclaré.

Pour Bienvenue Bolangi, l'objectif est clair : atteindre les plus hauts sommets du tennis mondial. Les tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, représentent l'aboutissement ultime pour tout joueur professionnel.

Conscient du chemin à parcourir, il mise sur une progression graduelle.

« La première étape, c'était d'avoir un classement mondial... La prochaine étape, c'est d'améliorer ce classement pour ouvrir les portes des tournois du Grand Chelem », explique-t-il.

Entrée dans le circuit professionnel

Le parcours de Bienvenue Bolangi n'a pas été sans obstacles. Malgré plus de 20 titres remportés dans sa carrière, son entrée dans le circuit professionnel a commencé après avoir survécu à la prise de Goma par le M23 et à une déception.

Après un passage en Europe, il entame sa première compétition professionnelle en Angola, où il s'incline dès le premier tour. Un revers qui ne l'a pas découragé.

De retour à Kinshasa, une opportunité décisive s'est présentée : une wild card accordée par la Fédération brazzavilloise.

« Une wild card, c'est une invitation dans un tournoi professionnel. Grâce à cela, j'ai pu me distinguer avec deux victoires », raconte-t-il.

Ces performances lui ont permis de récolter 3 points ATP, suffisants pour intégrer officiellement le classement mondial.

Le plus grand défi

En accédant à ce niveau, Bienvenue Bolangi devient un modèle pour toute une génération de jeunes sportifs congolais. Son parcours démontre qu'avec de la persévérance et des opportunités, il est possible de rivaliser sur la scène internationale.

Son ascension pourrait également ouvrir la voie à un meilleur encadrement du tennis en RDC, discipline encore peu développée comparée à d'autres sports.

Désormais, le défi pour Bienvenue Bolangi est de gravir les échelons du classement ATP. Chaque tournoi, chaque point sera crucial dans cette quête vers l'élite du tennis mondial.

Avec cette première présence au classement mondial, Bienvenue Bolangi a déjà écrit une page d'histoire. Reste désormais à voir jusqu'où son talent et sa détermination le mèneront.