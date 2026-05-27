Congo-Kinshasa: Le pays élabore ses normes en matière des infrastructures et travaux publics

La République démocratique du Congo (RDC) veut se doter d'un cadre normatif national pour les infrastructures et travaux publics. Pour ce faire, le ministère des Infrastructures et Travaux publics a lancé mardi 26 mai à Kinshasa, les travaux d'élaboration de ces règles en matière de construction.

Ce forum vise notamment à aider le pays à relever l'immensité des défis liés aux infrastructures et à se doter de textes garantissant la sécurité des ouvrages, tout en assurant la durabilité des infrastructures à travers le territoire.

Durabilité des ouvrages

Ces assises, prévus pour plusieurs mois, réunissent plus de deux cents participants venus de divers horizons, dans le but de faire de la normalisation un pilier de l'action publique en RDC.

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Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, se dit convaincu que ce forum ouvre une nouvelle ère au service de la qualité, de la sécurité publique et de la durabilité des ouvrages dans tout le pays :

« La normalisation du secteur des infrastructures et travaux publics n'est pas une question accessoire, mais bien une réforme structurante au coeur de l'action gouvernementale. Elle exprime la volonté du Gouvernement de faire du cadre normatif un instrument de souveraineté, de sécurité publique, de qualité des ouvrages et de bonne gestion des ressources nationales ».

Eviter le gaspillage des ressources publiques

Pour sa part, la Première ministre estime que l'adoption et la mise en application de normes strictes dans le secteur des Infrastructures et Travaux publics (ITP) répondent à des défis cruciaux d'urbanisation, de sécurité et de durabilité.

« Une norme juste, bien élaborée et bien appliquée est une garantie contre les malfaçons, le gaspillage des ressources publiques, la fragilité des ouvrages et les drames que peuvent provoquer des constructions mal conçues », a noté Judith Suminwa.

La mise en place de normes constitue une première étape juridique et technique essentielle, mais son succès dépendra de la rigueur des inspections et des sanctions appliquées en cas de non-conformité sur les chantiers publics et privés.