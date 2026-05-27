Congo-Kinshasa: Cinq laboratoires mobilisés pour prévenir Ebola dans la province du Kwilu

26 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Cinq laboratoires de haut niveau ont été installés dans plusieurs zones stratégiques de la province du Kwilu, ont indiqué des sources sanitaires mardi 26 mai 2026.

Selon le docteur Jean-Paul Metela, chef de division provinciale de la santé du Kwilu, cette stratégie vise à détecter rapidement d'éventuels cas suspects et à protéger la population contre le virus Ebola : « Nous avons positionné cinq laboratoires de haut niveau à Bandundu, à Monsango, à Kikwit, à Idiofa, à Gungu, pour que, quand on a des cas comme ça dans des zones de santé proches de ces laboratoires-là, on envoie les échantillons et on détecte vite la maladie ».

Par ailleurs, il appelle la population locale à respecter les mesures barrières afin de barrer la route à toute contamination. Il précise que les gestes de prévention sont notamment :

Éviter de toucher des animaux infectés

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Limiter le contact entre les humains devant la maison

Se laver les mains avec de l'eau propre et du savon

Et/ou utiliser des solutions hydroalcooliques en cas de contact

Il appelle également à s'orienter vers un établissement de soins approprié en cas de signes de la maladie.

Les premiers symptômes de la maladie se présentent comme suit : les maux de tête la fièvre la fatigue intense la diarrhée les vomissements les douleurs musculaires.

Par ailleurs, les autorités sanitaires du Kwilu assurent que toutes les équipes médicales restent mobilisées pour renforcer la surveillance épidémiologique.

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