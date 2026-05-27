Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - Le Consortium panafricain pour la paix s'installe au pays

Après l'installation des membres du bureau national du Consortium panafricain pour la paix (CCP) Brazzaville, cette Organisation non gouvernementale de la société civile a organisé le 26 mai, au Centre missionnaire Elim, une formation de ses membres sur le thème « les fondamentaux de l'observation électorale ».

L'objectif est de former ses membres du bureau national Brazzaville à avoir des experts électoraux au Congo en matière du processus électoral. La formation vise également à amener les experts à maitriser l'outil par rapport au futur élection sur le continent.

La formation est organisée du 26 au 29 mai, à Brazzaville. Elle est ouverte à toutes personnes désireuses d'avoir des connaissances sur le processus électoral. Le centre de formation a été pris d'assaut par les membres du bureau du CCP Brazzaville, les responsables des associations civiles, des délégués des confessions religieuses ainsi que des jeunes étudiants pour profiter de l'expertise des observateurs internationaux sur les élections.

Les orateurs ont été respectivement le coordonnateur général du CPP, Ernest Nounga Djomo, et le formateur Serge Didier Hengoup. Leurs communications ont suscité la curiosité et changer la perception des participants sur le processus électoral.

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D'après eux, un observateur a le respect de la déontologie en observant le déroulement du processus électoral. Il n'est pas le juge de l'organisation des élections mais plutôt celui qui relève les imperfections constatées en vue de formuler les recommandations pour l'amélioration d'autres échéances électorales.

A cette même occasion, l'accent a été mis sur les types et les principes d'élection, la définition d'un observateur, son attitude dans les bureaux de vote, sa mission ainsi que ses droits et devoirs.

« Les observateurs nationaux et internationaux n'appartiennent pas à des partis politiques. Ils doivent jouer le rôle d'impartialité, neutralité, d'indépendance et de transparence », ont souligné les orateurs.

Au terme de la première journée, les participants ont salué la pertinence des enseignements sur le thème car ils ne savaient pas qu'un observateur avait une mission précise dans le processus électoral. "ce que nous avons appris n'a rien avoir de ce que nous entendons des élections parce qu'on croyait que c'était les observateurs qui dénonçaient la fraude lors d'une élection" a confié une experte

Soulignons que le bureau national du CPP Brazzaville est composé de sept membres dirigés par le coordonnateur national, l'Evêque Norbert Okana. Parmi eux, l'on compte quatre hommes et trois femmes.