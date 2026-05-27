Tunisie: ITB China 2026 - La Tunisie mise sur le digital pour séduire les voyageurs chinois

La Tunisie a renforcé sa stratégie de conquête du marché touristique chinois à l'occasion du salon ITB China 2026, organisé à Shanghai du 26 au 28 mai, à travers une série de rencontres professionnelles et de partenariats axés sur le numérique, l'influence et la promotion de la destination.

Le directeur général de l'Office national du tourisme tunisien a participé à cet événement au sein de la délégation officielle tunisienne, confirmant l'importance accordée par la Tunisie à ce marché considéré comme stratégique dans le développement de la destination.

Selon l'Office, cette participation s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route visant à renforcer durablement la présence de la Tunisie sur le marché touristique chinois, en combinant promotion institutionnelle, partenariats commerciaux et communication digitale ciblée.

Rencontres avec les acteurs clés du tourisme chinois

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En marge du salon, la délégation tunisienne a multiplié les échanges avec des tour-opérateurs, des plateformes de réservation en ligne, des médias spécialisés ainsi que des acteurs majeurs de l'écosystème numérique chinois.

Parmi eux figure la plateforme Xiaohongshu (Little Red Book), devenue une référence incontournable en matière d'inspiration de voyage, notamment auprès des jeunes voyageurs et des publics indépendants.

Ces rencontres ont permis d'explorer de nouvelles pistes de coopération en matière de contenu numérique, d'influence et de promotion touristique, tout en renforçant la visibilité de la destination Tunisie sur les plateformes chinoises.

Une stratégie axée sur le digital et l'image de destination

Cette participation a également permis de mieux cerner les attentes et les nouvelles tendances des voyageurs chinois, dont les comportements évoluent vers des expériences plus authentiques, culturelles et personnalisées.

Dans ce contexte, la Tunisie cherche à positionner son offre touristique en mettant en avant son patrimoine, son identité culturelle et ses expériences locales, adaptées aux nouveaux profils de voyageurs.

L'Office national du tourisme tunisien confirme ainsi sa volonté de développer une approche intégrée sur le marché chinois, combinant présence institutionnelle, partenariats commerciaux et marketing digital.

L'objectif est de consolider la position de la Tunisie comme destination attractive et compétitive sur un marché en forte croissance, considéré comme l'un des plus dynamiques au niveau mondial.