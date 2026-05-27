Afrique: Voyager sans visa dans le continent - Ce pays ouvre ses frontières à tout le continent

Le Togo a supprimé, depuis mai 2026, l'obligation de visa pour les ressortissants de tous les pays africains titulaires d'un passeport valide. Cette décision, déjà entrée en application, place le pays parmi un cercle encore restreint d'États africains engagés dans une politique d'ouverture totale aux voyageurs du continent.

La mesure concerne l'ensemble des citoyens africains, dont les Tunisiens, Algériens et Marocains, ainsi que les ressortissants des pays d'Afrique de l'Ouest, centrale, de l'Est et australe. Elle permet désormais d'entrer au Togo sans visa préalable pour des séjours de courte durée, généralement limités à 30 jours, sous réserve de respecter les contrôles d'immigration et de sécurité en vigueur.

Les autorités togolaises ont présenté cette réforme comme un levier stratégique destiné à renforcer l'intégration africaine et à faciliter la libre circulation des personnes. Elle s'inscrit dans une vision plus large portée par les États membres de l'Union africaine et les ambitions de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à fluidifier les échanges économiques et humains sur le continent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toutefois, certaines conditions administratives restent en place. Les voyageurs doivent notamment effectuer une pré-déclaration en ligne avant leur arrivée, une procédure mise en œuvre afin de renforcer le contrôle aux frontières. Les règles sanitaires et sécuritaires nationales continuent également de s'appliquer à tous les visiteurs.

Avec cette décision, le Togo rejoint d'autres pays africains ayant déjà franchi le pas, notamment le Rwanda, le Bénin, la Gambie ou encore les Seychelles, qui ont adopté des politiques similaires d'exemption de visa pour les citoyens africains. Le Ghana, de son côté, a récemment facilité les conditions d'entrée pour les Africains en supprimant certains frais liés aux visas, sans aller jusqu'à une suppression totale.

Selon les données de l'Africa Visa Openness Index de la Banque africaine de développement, les déplacements intra-africains sans visa restent encore minoritaires, malgré une progression graduelle. Moins d'un tiers des voyages sur le continent s'effectuent aujourd'hui sans formalités de visa, ce qui illustre l'ampleur des défis liés à la libre circulation en Afrique.

Cette initiative togolaise est ainsi perçue comme un signal politique fort en faveur d'une Afrique plus intégrée, où la mobilité des citoyens devient un instrument central du développement économique et de la coopération régionale.