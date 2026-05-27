Afrique: Ce pays annonce la fin des visas pour les Africains dès 2027 - Les Tunisiens concernés

À compter du 1ᵉʳ janvier 2027, la République du Congo prévoit de supprimer l'obligation de visa pour les ressortissants de l'ensemble des pays africains. Une décision à portée continentale qui s'inscrit dans une volonté affichée de renforcer l'intégration régionale et de faciliter la libre circulation sur le continent.

Cette mesure, annoncée à Brazzaville lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), concernera donc directement les citoyens tunisiens, algériens, marocains et plus largement tous les ressortissants africains, sans distinction de région ou de sous-région. Les voyageurs africains pourront ainsi entrer au Congo sans visa préalable, sous réserve de présenter un passeport valide et de respecter les conditions d'entrée qui seront précisées par les autorités congolaises.

L'objectif affiché par les autorités congolaises est de soutenir la dynamique d'intégration économique africaine, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en réduisant les barrières administratives à la mobilité des personnes et des échanges.

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Cependant, les modalités pratiques de cette suppression de visa restent encore à clarifier. Les autorités n'ont pas encore détaillé la durée de séjour autorisée sans visa, ni les éventuelles conditions complémentaires telles que l'enregistrement à l'arrivée ou les exigences sanitaires et sécuritaires.

Cette initiative place le Congo parmi les pays africains engagés dans une politique d'ouverture migratoire intra-africaine, aux côtés d'États ayant déjà assoupli leurs conditions d'entrée pour les citoyens du continent.