Tunisie: Télécoms - Tunisie Telecom reprend la tête du marché en chiffre d'affaires

Tunisie Telecom a retrouvé la première position sur le marché tunisien des télécommunications en termes de chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 2026, selon les données publiées le 26 mai par Instance Nationale des Télécommunications (INT).

L'opérateur public a réalisé un chiffre d'affaires de 362 millions de dinars durant les trois premiers mois de l'année 2026, enregistrant une progression de plus de 9 % par rapport à la même période de 2025.

Cette évolution marque une amélioration significative des performances financières de l'entreprise et traduit le renforcement progressif de sa position concurrentielle sur le marché national des télécommunications.

Les résultats publiés par Instance Nationale des Télécommunications interviennent dans un contexte de forte concurrence entre les opérateurs du secteur, marqué par l'accélération des investissements dans les services numériques, l'internet mobile et les infrastructures de connectivité.

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Avec ce retour à la première place, Tunisie Telecom confirme la dynamique engagée ces derniers mois pour consolider ses parts de marché et améliorer ses indicateurs commerciaux et financiers.

Sur un autre plan, l'opérateur public poursuit ses efforts de modernisation de ses réseaux et de développement de ses offres afin de répondre à l'évolution de la demande en services de télécommunications et en connectivité numérique.

Cette performance pourrait renforcer davantage la position de Tunisie Telecom dans un secteur considéré comme stratégique pour la transformation numérique et le développement économique du pays.