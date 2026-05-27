Afrique: Les prix des carburants augmentent dès mercredi

26 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Les prix des produits pétroliers connaissent une hausse à compter de ce mercredi. Une décision que le gouvernement n'a pu éviter face à la flambée des cours internationaux du pétrole, en hausse continue depuis deux mois, sous l'effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui perturbent l'approvisionnement mondial.

Le super sans plomb passe de 680 à 725 Fcfa le litre, soit une hausse de 45 F. Le gasoil suit avec une augmentation de 55 F, passant de 695 à 750 F. Le mélange 2 temps progresse de 42 F pour s'établir à 811 F contre 769 auparavant.

La hausse la plus notable concerne le pétrole lampant qui bondit de 650 à 1 040 F le litre,.

Pour les localités éloignées des stations-service, une majoration de 20 F maximum par litre pourra être appliquée.

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Le gouvernement n'avait guère d'autre option. Depuis deux mois, les cours mondiaux du brut s'emballent, alimentés par la guerre au Moyen-Orient, les perturbations du détroit d'Ormuz et la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, maintenir indéfiniment les prix à leur niveau antérieur représente un effort budgétaire colossal.

Car ce que beaucoup oublient dans ce débat, c'est que l'État subventionne massivement les carburants depuis des années. Sans ces subventions, les prix à la pompe seraient significativement plus élevés, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays voisins qui ont procédé à des ajustements bien plus brutaux.

Maintenir ce bouclier tarifaire représente un effort de solidarité considérable envers les populations, dans un contexte de finances publiques sous pression.

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