Maroc/Sénégal: Mondial 2026 - Le pays dévoile sa liste, avec quelques surprises

Ce mardi 26 mai 2026, Mohamed Ouahbi a rendu public le groupe de 26 joueurs qui représentera le Maroc lors de la Coupe du Monde 2026. Un effectif solide, mais qui réserve quelques surprises de taille dans les deux sens.

Premiers représentants africains à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde lors de l'édition précédente, les Marocains abordent ce tournoi avec de nouvelles ambitions, mais aussi un nouveau visage sur le banc. Après le départ de Walid Regragui, la Fédération Royale Marocaine de Football a confié les rênes à Mohamed Ouahbi, ancien sélectionneur des U20 et vainqueur du Mondial de jeunes. Âgé de 49 ans, et passé par Anderlecht comme formateur, il a pris ses fonctions en mars et a immédiatement entamé une préparation intensive.

Sa méthode a surpris : plutôt qu'une liste classique, il a d'abord organisé un stage de pré-sélection afin de tester plusieurs joueurs en situation réelle et de finaliser ses choix en toute connaissance de cause. Ce regroupement a également permis à certains éléments quasi certains de participer au Mondial, comme le jeune Ayyoub Bouaddi, d'engranger du temps de travail et d'anticiper la préparation.

Un groupe de qualité, avec des noms qui surprennent

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Sans grande surprise, les piliers habituels sont bien présents : Yassine Bounou dans les cages, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui en défense, Azzedine Ounahi et Brahim Díaz pour animer le jeu. En attaque, le sélectionneur peut s'appuyer sur l'ailier du Betis Abde Ezzalzouli ou encore Ismael Saibari, sacré meilleur joueur de l'Eredivisie cette saison.

Mais la liste comporte aussi son lot d'absences et d'inclusions inattendues. Le défenseur rennais Abdelhamid Aït Boudlal, attendu par beaucoup, ne figure pas parmi les 26. Tout comme Youssef En-Nesyri, la star offensive. À l'inverse, Zakaria El Ouahdi, Redouane Halhal et Issa Diop (Fulham) ont été retenus. En attaque, l'Allemand d'adoption Ayoube Amaimouni-Echghouyab, qui évolue à Francfort, a également décroché sa place. Autre absent notable : Sofiane Boufal, malgré une seconde partie de saison convaincante sous les couleurs du Havre.

Les Lions de l'Atlas sont versés dans un groupe relevé, aux côtés du Brésil, de l'Écosse et d'Haïti.

La liste complète des 26

Gardiens : Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Défenseurs : Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Mohamed Belammari (Al-Ahly), Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (OM), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (Malines), Issa Diop (Fulham)

Milieux : Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Chemsdine Talbi, Abde Ezzalzouli

Attaquants : Soufiane Rahimi, Ayoub El Kaabi, Brahim Diaz, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni-Echghouyab