Afrique: Journée du continent - La Tunisie réaffirme son ancrage stratégique africain

La Tunisie réaffirme son ancrage historique et stratégique sur le continent africain, présenté comme un choix diplomatique constant depuis l'indépendance et un axe majeur de sa politique étrangère contemporaine, dans une vidéo institutionnelle dévoilée par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger à l'occasion de la Journée de l'Afrique.

La vidéo s'ouvre sur un rappel étymologique : le nom même d'« Afrique » trouverait ses origines dans l'antique appellation de la Tunisie, « Ifriqiya ». Ce lien originel fonde le ton du message officiel, qui affirme que l'appartenance du pays au continent « n'a jamais été une coïncidence géographique, mais un privilège historique et un choix souverain ».

Le message officiel met également en exergue le rôle de pionnier de la Tunisie, membre fondateur de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), créée à Addis-Abeba le 25 mai 1963. Sa contribution dépasse le seul acte fondateur : le pays a soutenu les mouvements de libération, combattu le colonialisme et l'apartheid, et défendu les causes africaines dans les enceintes internationales. « La Tunisie n'a pas simplement rejoint cette vision, elle a contribué à la construire », souligne la vidéo.

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Diffusée sur les canaux officiels du département, la production met aussi en avant l'élargissement du réseau diplomatique tunisien et son intégration croissante dans les grands ensembles économiques africains. Elle rappelle notamment deux jalons majeurs : l'adhésion au marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) en 2018 et la ratification de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en 2020.

La Tunisie s'impose par ailleurs comme une terre d'accueil pour plusieurs institutions panafricaines, tout en multipliant les forums d'affaires et les foires commerciales destinés à stimuler le commerce intra-africain.

Se positionnant comme un carrefour naturel entre l'Europe et l'Afrique, le pays promeut plusieurs projets logistiques d'envergure, à l'instar du projet de corridor terrestre vers l'Afrique subsaharienne, de la Journée des exportateurs tunisiens ou encore du lancement du centre AIMEC.

Le soft power tunisien passe également par l'éducation et la formation. La Tunisie accueille actuellement des milliers d'étudiants, de chercheurs et de professionnels subsahariens, faisant de la mobilité académique un vecteur de rapprochement humain et scientifique.

Sur le plan de la sécurité collective, le département des Affaires étrangères réaffirme aussi l'engagement de la Tunisie en faveur de la paix, illustré par sa participation historique et continue aux missions de maintien de la paix de l'ONU sur le continent, notamment au sein de la MINUSCA en République centrafricaine.

Résolument tournée vers l'Agenda 2063 de l'Union africaine, la vidéo conclut sur une note d'ambition, plaçant la jeunesse et l'intégration au cœur de l'avenir du continent. Le message se referme sur une citation forte appelant à l'avènement d'un nouvel ordre mondial africain : « On n'obtient pas ce que l'on désire par de simples souhaits, mais le monde se conquiert par la lutte et la persévérance ».