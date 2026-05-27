Sénégal: Dip Doundou Guiss revient avec « Goundiyi Niou Tolou », un cri du coeur pour la jeunesse

Dip Doundou Guiss signe son retour sur la scène musicale avec un nouveau single intitulé « Goundiyi Niou Tolou », dévoilé le 25 mai 2026. Avec ce titre, le rappeur livre un morceau engagé et profondément critique sur la situation sociale actuelle.

Fidèle à son style incisif, l'artiste y peint le quotidien difficile d'une jeunesse confrontée au chômage, au désespoir et à la perte de repères. À travers des paroles fortes et une ambiance sombre, il dénonce également les injustices, l'hypocrisie et les tensions qui traversent la société.

Entre colère, lucidité et appel à la prise de conscience, Dip Doundou Guiss transforme ce morceau en véritable cri du coeur pour toute une génération.

Connu pour ses textes percutants et son style engagé, le rappeur propose une nouvelle fois un titre mêlant énergie, critique sociale et identité urbaine. Avec une instrumentale rythmée et des punchlines incisives, « Goundiyi Niou Tolou » confirme sa place parmi les figures incontournables du hip-hop sénégalais.

À travers ce single, l'artiste continue d'imposer sa signature musicale tout en restant fidèle à l'univers qui a construit sa popularité auprès du public sénégalais et africain.