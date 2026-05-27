Sénégal: Pèlerinage marial de Popenguine - SENEAU a répondu à 100 % aux attentes du comité dorganisation

Comme les années précédentes, SENEAU a assuré une bonne desserte en eau pendant la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, célébré du 23 au 25 mai 2026. En plus des points deau existants dans le village des marcheurs, au niveau du sanctuaire et dans les sites dhébergements, 17 camions citernes ont été mobilisés dans plusieurs endroits de la commune.

SEN'EAU, l'entreprise privée sénégalaise chargée de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zone urbaine et péri-urbaine au Sénégal a déployé de gros moyens à Popenguine et ses environs à loccasion de la 138e édition pèlerinage marial de Popenguine. Plus de 50 agents ont été mobilisés sur le terrain avant et pendant le pèlerinage pour satisfaire aux doléances posées par le Comité dorganisation du pèlerinage marial de Popenguine pendant la préparation de lévénement.

Ces agents ont permis à SENEAU de procéder à louverture gratuite de 55 points deau existants dans le village des marcheurs, au niveau du sanctuaire et dans 286 sites dhébergements de la commune de Popenguine et ses environs. Ces informations ont été données le dimanche 24 mai à Popenguine, par Mansour KHOUMA, Directeur Territorial de SENEAU Mbour Petite Côte.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, SENEAU a mis à la disposition au Comité dorganisation du pèlerinage marial de Popenguine 17 camions citernes dont 10 mobiles et 7 fixes pour la distribution gratuite deau dans les zones à forte affluence et les sites périphériques de la commune.

« Nous avons aussi procédé aux travaux dextension du réseau deau potable sur près de 9 kilomètres de conduites et réaliser une centaine de branchements sociaux, répondant aux besoins exprimés par les membres du Comité dorganisation du pèlerinage marial de Popenguine », a déclaré Mansour KHOUMA. Avant dajouter « à ce stade, SENEAU dresse un bilan très positif : aucun incident majeur lié à la desserte en eau nest à déplorer. Nous avons répondu à 100 % aux attentes du comité dorganisation du pèlerinage ».

En plus de ces attentes, SENEAU a fourni gratuitement de leau aux familles qui ont hébergé les pèlerins et cela pendant une semaine » a fait savoir Mansour KHOUMA qui a assuré que les équipes ont été pleinement mobilisées sur le terrain pour garantir une surveillance continue de la disponibilité et de la qualité de leau tout au long du pèlerinage 2026.

SEN EAU a assuré une bonne couverture de distribution de leau pendant la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine. « Nous avons assuré notre mission essentielle : garantir lapprovisionnement en eau potable non seulement aux résidents de Popenguine, mais également aux milliers de pèlerins présents sur les différents sites dhébergement de Popenguine.