Sénégal: Pèlerinage marial de Popenguine - SEN'EAU a répondu à 100 % aux attentes du comité d'organisation

Comme les années précédentes, SEN'EAU a assuré une bonne desserte en eau pendant la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, célébrée du 23 au 25 mai 2026. En plus des points d'eau existants dans le village des marcheurs, au niveau du sanctuaire et dans les sites d'hébergement, 17 camions-citernes ont été mobilisés dans plusieurs endroits de la commune.

SEN'EAU, l'entreprise privée sénégalaise chargée de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en zones urbaine et périurbaine au Sénégal, a déployé de gros moyens à Popenguine et ses environs à l'occasion de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Plus de 50 agents ont été mobilisés sur le terrain avant et pendant le pèlerinage pour satisfaire les doléances formulées par le comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine pendant la préparation de l'événement.

Ces agents ont permis à SEN'EAU de procéder à l'ouverture gratuite de 55 points d'eau existants dans le village des marcheurs, au niveau du sanctuaire et dans 286 sites d'hébergement de la commune de Popenguine et ses environs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces informations ont été données le dimanche 24 mai à Popenguine par Mansour Khouma, directeur territorial de SEN'EAU Mbour Petite Côte. Selon lui, SEN'EAU a mis à la disposition du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine 17 camions-citernes, dont 10 mobiles et 7 fixes, pour la distribution gratuite d'eau dans les zones à forte affluence et les sites périphériques de la commune.

« Nous avons aussi procédé aux travaux d'extension du réseau d'eau potable sur près de 9 kilomètres de conduites et réalisé une centaine de branchements sociaux, répondant aux besoins exprimés par les membres du comité d'organisation du pèlerinage marial de Popenguine », a déclaré Mansour Khouma.

Avant d'ajouter : « À ce stade, SEN'EAU dresse un bilan très positif : aucun incident majeur lié à la desserte en eau n'est à déplorer. Nous avons répondu à 100 % aux attentes du comité d'organisation du pèlerinage. »

En plus de ces attentes, SEN'EAU a fourni gratuitement de l'eau aux familles qui ont hébergé les pèlerins, et cela pendant une semaine, a fait savoir Mansour Khouma, qui a assuré que les équipes ont été pleinement mobilisées sur le terrain pour garantir une surveillance continue de la disponibilité et de la qualité de l'eau tout au long du pèlerinage 2026.