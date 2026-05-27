Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 328 athlètes sénégalais touchent leurs bourses de préparation

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a versé plus de 157 millions de FCFA aux jeunes sportifs présélectionnés pour les Jeux olympiques de la jeunesse, dont la capitale sénégalaise sera le théâtre en 2026.

Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse « Dakar 2026 », le Ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ce mardi 26 mai 2026 que les bourses allouées aux athlètes présélectionnés au titre de l'année 2025 ont été intégralement versées. Un signal fort envoyé à la jeunesse sportive sénégalaise à quelques mois du grand rendez-vous mondial.

Sur un effectif initial de 333 athlètes attendus, répartis entre 164 filles et 169 garçons, ce sont finalement 328 sportifs qui ont bénéficié de cette mesure d'accompagnement. Le montant global décaissé s'élève à cent cinquante-sept millions quatre cent quarante mille francs CFA (157 440 000 FCFA), conformément aux listes validées par les fédérations sportives concernées.

Le ministère signale toutefois cinq abandons répartis dans trois disciplines : deux en escrime, deux en beach-handball et un en Baseball5. Ces défections expliquent l'écart entre le nombre d'athlètes initialement prévus et ceux ayant effectivement perçu leurs bourses.

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Le Département annonce par ailleurs la reconduction du dispositif pour l'année 2026, avec un processus déjà engagé en lien avec les fédérations sportives concernées. Le Ministère a adressé ses encouragements aux athlètes, aux encadreurs et aux fédérations impliqués dans cette dynamique nationale d'excellence et de rayonnement du sport sénégalais à l'international.