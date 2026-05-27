Tunisie: Aïd al-Idha - Le pays célèbre la fête, ces quatre pays attendent jeudi

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie célèbre ce mercredi 27 mai 2026 l'Aïd al-Idha, aux côtés de nombreux pays musulmans, tandis que les pèlerins poursuivent l'accomplissement des rites du Hajj aux Lieux saints de l'islam.

Dans plusieurs pays arabes et musulmans, les fidèles ont célébré ce mercredi la fête du sacrifice, marquée par les prières de l'Aïd et les traditions religieuses et familiales associées à cette occasion.

En revanche, certains pays observeront l'Aïd al-Idha demain jeudi 28 mai 2026, notamment l'Inde, le Bangladesh, le Brunei et l'Afrique du Sud, en raison des différences liées à l'observation du croissant lunaire et à la détermination du début du mois de Dhul Hijja.

Le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud, avait annoncé dans un précédent communiqué que le dimanche 17 mai 2026 correspondait au dernier jour du mois de Dhul Qi'da 1447 de l'Hégire, précisant que mercredi 27 mai serait le premier jour de l'Aïd al-Idha en Tunisie.

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