Afrique: Aïd al-Idha - Ces pays célébreront la fête demain jeudi

Alors que la majorité des pays arabes et musulmans célèbrent l'Aïd al-Idha ce mercredi 27 mai 2026, plusieurs États observeront la fête religieuse jeudi 28 mai, en raison des différences liées à l'observation du croissant lunaire et aux méthodes adoptées pour déterminer le début du mois de Dhul Hijja.

Parmi les pays ayant officiellement annoncé la célébration de l'Aïd jeudi figurent notamment l'Inde, le Bangladesh, le Brunei et l'Afrique du Sud, selon plusieurs médias régionaux et annonces relayées par les autorités religieuses locales.

En Inde, où les dates religieuses sont déterminées par les comités d'observation du croissant lunaire (Ruet-e-Hilal), la fête du sacrifice sera célébrée jeudi dans la majorité des États du pays. Certaines autorités locales ont également adapté les calendriers officiels et les jours fériés en conséquence.

Le Brunei a également confirmé officiellement que l'Aïd al-Idha tomberait le 28 mai, après l'annonce du début de Dhul Hijja un jour plus tard que dans plusieurs pays du Golfe.

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À l'inverse, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Tunisie, le Maroc et la majorité des pays arabes ont célébré l'Aïd ce mercredi 27 mai, conformément aux annonces des autorités religieuses et à l'observation du croissant lunaire effectuée le 17 mai.

Ces différences de dates sont fréquentes dans le monde musulman et s'expliquent par la diversité des méthodes de calcul astronomique et des critères d'observation visuelle du croissant lunaire utilisés par les autorités religieuses nationales.