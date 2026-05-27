Tunisie: GATBIKE Challenge 2026 - Plus de 1 800 participants pour une édition record à Hergla

La 5ᵉ édition du GATBIKE Challenge a réuni plus de 1 800 participants, dimanche 24 mai à Hergla, dans le site archéologique des Horrea Caelia, confirmant le succès grandissant de cet événement mêlant sport, patrimoine, écologie et engagement citoyen.

Organisé par GAT ASSURANCES en partenariat avec la Fédération Tunisienne de Cyclisme, l'événement s'est déroulé dès 8 h 30 dans un cadre historique exceptionnel, offrant aux cyclistes professionnels, amateurs et familles plusieurs parcours adaptés allant de 20 km à 70 km, ainsi qu'un circuit VTT de 30 km.

Cette édition a également permis de mettre en valeur le site des Horrea Caelia, transformé pour l'occasion en espace sportif et culturel, après avoir accueilli les précédentes éditions à Oudhna, Thuburbo Majus (El Fahs), Pupput (Hammamet) et Carthage. Le choix de Hergla a offert un nouveau décor naturel et patrimonial au rendez-vous cycliste.

Au-delà des compétitions, le GATBIKE Challenge a proposé un programme d'animations varié : ateliers créatifs, musique, activités pour enfants, visites guidées du site archéologique et expériences immersives en réalité virtuelle. Un espace dédié à l'artisanat local a également permis de valoriser le savoir-faire régional.

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Un engagement RSE affirmé

Fidèle à sa politique de responsabilité sociétale, GAT ASSURANCES a annoncé que l'ensemble des frais d'inscription sera consacré à la rénovation d'une partie de la clôture du site des Horrea Caelia, renforçant ainsi la dimension solidaire de l'événement.

Le PDG de GAT ASSURANCES, Mohamed Dkhili, a souligné que cette édition illustre la volonté de l'entreprise de promouvoir le sport, la découverte et la solidarité, tout en encourageant un mode de vie sain et respectueux de l'environnement.

De son côté, le président de la Fédération Tunisienne de Cyclisme, Makrem Bouzid, a mis en avant la capacité du cyclisme à fédérer toutes les générations et à attirer un large public dans des conditions d'organisation optimales.

L'événement s'est déroulé dans de bonnes conditions de sécurité grâce à la mobilisation des forces de l'ordre de Sousse. À l'arrivée, tous les participants ont reçu une médaille, marquant la dimension inclusive et festive de la manifestation.

La cérémonie de remise des prix, organisée en présence des autorités régionales, du gouverneur de Sousse, des représentants de la fédération et des dirigeants de GAT ASSURANCES, a récompensé les lauréats des différentes catégories, allant du 30 km VTT au 70 km route, chez les hommes, les femmes, les juniors et les masters.

Les participants non licenciés, particulièrement nombreux et engagés, feront également l'objet d'une reconnaissance lors d'une prochaine réception organisée par GAT ASSURANCES, confirmant la volonté des organisateurs de pérenniser une aventure sportive et humaine devenue un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste en Tunisie.