Tunisie: Nouveau classement de la CAF - Voici le classement des clubs tunisiens

27 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Espérance Sportive de Tunis occupe la troisième place du nouveau classement de la Confédération africaine de football (CAF) sur la période des cinq dernières saisons, actualisé à la suite du sacre des Mamelodi Sundowns en Ligue des champions de la CAF, disputée dimanche soir.

Ce classement est désormais dominé par les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud avec un total de 73 points. Ils devancent le club égyptien Al Ahly, deuxième avec 66 points, tandis que l'Espérance Sportive de Tunis complète le podium continental avec 58 points.

Selon la CAF, ce classement cumulatif, basé sur les performances des clubs sur les cinq dernières années, revêt une importance particulière puisqu'il pourrait servir de référence dans la détermination des équipes qualifiées pour la Coupe du monde des clubs 2029.

Sur le plan des qualifications déjà acquises pour la prochaine édition du Mondial des clubs, deux équipes ont d'ores et déjà validé leur billet : Pyramids FC (Égypte), vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2025, ainsi que les Mamelodi Sundowns, sacrés en 2026. Les deux places restantes restent, à ce stade, ouvertes et soumises à la poursuite des compétitions continentales.

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