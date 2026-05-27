Ile Maurice: Reconstitution des faits entre Calodyne et La Nicolière avec les suspects

Après les interrogatoires, les enquêteurs ont procédé, hier, à une reconstitution des faits sur plusieurs lieux considérés comme essentiels dans l'affaire du meurtre de Gino Bodha. Sous haute escorte policière, les deux suspects ont été conduits à Calodyne au domicile de la victime, là où il aurait été vu vivant pour la dernière fois. Les policiers ont demandé aux suspects de montrer leurs déplacements et d'expliquer le déroulement des événements ayant précédé le drame. Les enquêteurs ont comparé leurs explications aux éléments de l'enquête.

Me Kailash Trilochun (à g.) et Nando Bodha étaient présents à la reconstitution des faits, hier. © Sumeet Mudhoo

La reconstitution s'est ensuite poursuivie à un guichet automatique à Grand-Baie, où un retrait aurait été effectué après les faits avec la carte bancaire de la victime. Les policiers analysent actuellement plusieurs images de vidéosurveillance afin de confirmer les mouvements des suspects durant cette nuit. Prochain arrêt : une station-service située à La Croisette, avant de reprendre la route vers La Nicolière.

Le domicile de Gino Bodha à Calodyne. © Sumeet Mudhoo

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C'est dans cette région isolée que le corps sans vie de Gino Bodha avait été retrouvé abandonné, le 15 mai. Les suspects ont dû expliquer aux enquêteurs comment ils seraient arrivés sur place et à quel moment le corps aurait été laissé dans cette zone. Selon les soupçons de la police, les deux hommes seraient ensuite retournés à Grand-Gaube où la voiture de la victime aurait été lavée dans un car wash afin d'effacer certaines traces. Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision le rôle joué par chacun dans cette affaire.

Larhubarbe menacé

Les interrogatoires menés par les enquêteurs de la CID de Grand-Gaube ont permis d'obtenir de nouveaux éléments concernant la nuit de la mort de Gino Bodha. Entendus séparément pendant plusieurs heures, Maël Rose et Ismaël Larhubarbe ont été confrontés à plusieurs incohérences relevées dans leurs premières déclarations. Selon des informations recueillies, Maël Rose aurait expliqué qu'il connaissait la victime depuis un certain temps et qu'il s'était rendu à son appartement à Calodyne pour réclamer une somme d'argent qu'il estimait lui être due.

Il aurait évoqué des difficultés financières ainsi que des dépenses liées à sa situation personnelle.

La station-service de La Croisette. © Sumeet Mudhoo

Au fil de l'interrogatoire, le suspect aurait reconnu qu'une dispute avait éclaté dans l'appartement. Les enquêteurs cherchent désormais à établir à quel moment exact la situation aurait dégénéré. De son côté, Ismaël Larhubarbe aurait confirmé sa présence sur les lieux au moment des faits. Toutefois, il soutient ne pas avoir participé directement à l'agression mortelle.

Selon sa version, il aurait tenté d'intervenir lorsque la confrontation est devenue violente. Il affirme également avoir été menacé par Maël Rose après le drame. Les enquêteurs tentent maintenant de vérifier chaque détail des déclarations des suspects à l'aide des preuves scientifiques, des relevés téléphoniques et des images de vidéosurveillance récupérées dans plusieurs endroits du Nord.