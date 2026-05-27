Ile Maurice: Un «stay of execution» maintient Gino Meetun en détention

Jean Olivier Gino Meetun, 37 ans et domicilié à Petite-Rivière, a comparu hier devant le tribunal de Port-Louis dans le cadre de l'enquête portant sur l'accident qui a coûté la vie à Pradeep Cheekoory, 58 ans, survenu le 19 mai à Sainte-Croix. Meetun est sous le coup d'une accusation provisoire d'homicide involontaire.

La police s'est opposée à sa requête de liberté conditionnelle, invoquant un risque d'interférence avec des témoins appelés à être entendus dans le cadre de l'enquête, ainsi qu'une possible manipulation d'éléments de preuve toujours en possession des autorités. La police a également insisté sur le fait qu'une interdiction de quitter le territoire devait être imposée au suspect pendant toute la durée des investigations.

Selon les informations recueillies, la magistrate Chrisinta Chowrimootoo avait initialement accordé la liberté conditionnelle au suspect sous certaines conditions. Toutefois, le bureau du directeur des poursuites publiques (DPP) est intervenu dans le dossier en obtenant un stay of execution, suspendant ainsi temporairement l'application de la décision. Gino Meetun est donc maintenu en détention, à la prison de Beau-Bassin, jusqu'à sa prochaine comparution, le 8 juin.

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L'affaire remonte au 19 mai dernier. Pradeep Cheekoory circulait à scooter sur la route principale de Sainte-Croix lorsqu'il a été violemment percuté par une voiture roulant à vive allure.

Sa fille de 12 ans, grièvement blessée dans l'accident, est en soins intensifs. Cheekoory a succombé à ses blessures peu après son admission à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. L'autopsie pratiquée par le Dr Ananda Sunnassee a conclu que le décès est attribuable à de multiples bles- sures résultant du violent impact.

Dans le cadre de l'enquête, Jean Olivier Gino Meetun a été soumis à un alcootest qui s'est révélé négatif. Toutefois, les enquêteurs attendent les résultats d'analyses toxicologiques afin de déterminer si le conducteur était sous influence au moment des faits.

L'enquête policière se poursuit afin d'établir avec précision les circonstances de l'accident.