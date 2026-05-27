Ile Maurice: Un faux conseiller du PMO arrêté à Grand-Baie

La Division Crime Intelligence Unit du Nord a arrêté, lundi 25 mai, un dénommé Mahneu Valaven, 48 ans, à La Croisette, Grand-Baie dans le cadre d'une affaire d'escroquerie immobilière. Il se faisait passer pour un conseiller au Prime Minister's Office et proposait des logements National Housing Development Company (NHDC) saisis à la vente, à Mont-Choisy. Valaven a été confié à la Criminal Investigation Division de Grand-Baie.

Selon la plainte déposée par une représentante commerciale de 54 ans, habitante de St-François, Valaven lui aurait fait croire que le gouvernement comptait revendre des maisons NHDC saisies dans le Nord. Il aurait donné rendez-vous à la plaignante, accompagnée de son fils et de sa fille, le 29 décembre 2025 près d'une station-service à Mont-Choisy. Ils ont ensuite visité deux maisons désignées par le suspect.

Ce dernier lui aurait réclamé différentes sommes d'argent pour «enclencher les procédures». D'abord Rs 14 000 pour l'ouverture du dossier, puis Rs 100 000 pour un dépôt. Quelques jours plus tard, il aurait demandé Rs 100 000 pour défrayer le District Council, puis une multitude de versements pour des frais d'avocat, d'arpenteur, de permis, de contrat de terrain et pour des documents administratifs.

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Les transactions auraient été effectuées à Grand-Baie, Goodlands, Mapou, Daruty, Calodyne et Pointe-aux-Canonniers. Au total, la plaignante affirme avoir déboursé Rs 412 600 afin d'obtenir la maison, livrable au 19 mars 2026.

Après plusieurs semaines, elle aurait découvert que le suspect ne travaillait pas au PMO comme il le prétendait. Il aurait remboursé Rs 30 000 à sa fille et promis que le reste suivrait. Mais depuis, plus aucun contact. La plaignante estime donc avoir été escroquée de Rs 382 600.

Retraitée abusée

Une ressortissante française retraitée, âgée de 85 ans, a porté plainte après avoir découvert qu'elle aurait été victime d'une escroquerie immobilière par un dénommé «Sandy», rencontré en 2022 à Pointe-aux-Piments, en compagnie de sa fille. L'homme leur aurait proposé l'achat d'une villa de luxe à Mont-Choisy et les y aurait emmenées à bord de sa voiture personnelle.

Séduite par la propriété, la plaignante affirme que le suspect lui aurait expliqué qu'une réservation était nécessaire afin de sécuriser l'acquisition du bien, dont la valeur se situerait entre 120 000 et 150 000 euros. Faisant confiance au «vendeur», elle lui aurait remis environ 20 000 euros à plusieurs reprises et à des endroits différents, notamment à Triolet, Pamplemousses et Pointe-aux-Piments. Ce n'est qu'après certaines vérifications que la victime et sa fille auraient découvert que la villa était déjà occupée et n'était pas à vendre.

La retraitée affirme que le suspect avait pris une copie de son passeport et de sa carte d'invalidité, pour ses démarches de pension lors de son installation permanente à Maurice. Lorsque les deux femmes se sont rendues sur le lieu de travail du suspect - un car wash à Triolet- pour réclamer des explications, celui-ci aurait nié les connaître avant de les menacer.