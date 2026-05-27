Sénégal: Un 'dîner de convivialité' organisé par les Lions avant leur départ pour le Mondial

Dakar — Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont organisé un "dîner de convivialité" au Stade Maître Abdoulaye Wade, mardi soir, afin de "renforcer l'esprit" de groupe avant leur départ pour la Coupe du monde qui démarre à partir du 11 juin prochain, rapporte la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"À l'initiative des joueurs et du sélectionneur, un dîner de convivialité s'est tenu au stade Stade Abdoulaye Wade afin de renforcer l'esprit de groupe avant le départ de l'équipe prévu ce mercredi", peut-on lire sur les plateformes digitales de l'instance dirigeante du football sénégalais.

La Fédération sénégalaise de football précise que le dîner s'est tenu après la remise du drapeau national à l'équipe nationale lors d'une cérémonie officielle présidée mardi soir au palais de la République par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

En plus des joueurs, les membres des staffs technique et administratif ont pris part à ce dîner au Stade Maître Abdoulaye Wade, à Diamniadio, la nouvelle ville située à une trentaine de kilomètres de Dakar.

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Après le début de rassemblement, lundi, avec huit joueurs, la Tanière affiche un peu plus complet.

À part Ibrahima Mbaye, Ismaila Sarr, Yevhan Diouf et Antoine Mendy, retenus en club pour des finales ou des matchs de barrages, la plupart des joueurs sont présents. Ousmane Ba, le gardien de Metz (élite française) est aussi présent dans le groupe.

Le milieu de terrain d'Everton (élite anglaise), Idrissa Gana Guèye, n'a pas encore rejoint la Tanière.

Les Lions vont s'envoler mercredi vers la ville de Charlotte, au sud des Etats-Unis, où ils vont poursuivre leur préparation pour la Coupe du monde 2026.

Mardi, certains joueurs comme Sadio Mané, Pape Guèye, Assane Diao, Pape Matar Sarr, Oumane Ba, Edouard Mendy étaient au consulat de l'ambassade des États-Unis pour déposer leur demande de visa.

Sadio Mané et ses partenaires vont livrer leur premier match amical face aux États-Unis à Charlotte, où les Lions resteront jusqu'au 7 juin prochain avant de se rendre à San Antonio, une ville du Texas. Ils y affronteront l'Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base dans l'État du New Jersey, au nord des États-Unis, le 11 juin.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, avant de défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey.

Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto.

La Coupe du monde se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.