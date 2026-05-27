Sénégal: L'Aïd-el-kébir célébrée par une partie des fidèles

Dakar — Une partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré mercredi l'Aïd-el-kébir, la grande fête musulmane que la grande partie des fidèles va commémorer jeudi.

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), organe officiel, avait fixé la date de la Tabaski au jeudi 28 mai, "en accord avec toutes les familles religieuses et tous les imams des 14 régions et 46 départements".

Il reste que depuis plusieurs années, le pays a du mal à s'accorder sur les dates des fêtes religieuses généralement célébrées en deux temps, au grand dam des fidèles.

Les pouvoirs publics, régime après régime, continuent de s'employer pour trouver une solution à ce problème.

C'est dans ce contexte que la Tabaski 2026 a été célébrée mercredi 27 mai par une partie des fidèles, en attendant que la grande majorité la commémore le lendemain, comme arrêté par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire.