Sénégal: Le FDCUIC lance son appel à projets pour 2026

Dakar — Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) annonce avoir lancé un appel à projets pour 2026, avec l'ambition de contribuer à l'émergence de "véritables chaînes de valeur économiques, durables et génératrices d'emplois".

Il note, dans un communiqué, que cet appel à projets vise à soutenir des initiatives innovantes portant notamment sur la structuration des organisations et filières culturelles, la création artistique et culturelle, la formation et le renforcement des capacités ainsi que le développement d'activités événementielles et de diffusion culturelle.

Le FDCUIC ambitionne, à travers cette initiative, de "contribuer à la transformation des pratiques des acteurs culturels en véritables chaînes de valeur économiques, durables et génératrices d'emplois, tout en favorisant l'innovation, la professionnalisation et la citoyenneté culturelle", indique le communiqué.

Il précise que les candidats doivent être de nationalité sénégalaise, disposer d'une structure légalement constituée et exercer dans le domaine des cultures urbaines ou des industries créatives.

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Les porteurs de projets devront également justifier d'activités menées dans le secteur et présenter un projet à caractère innovant, souligne le communiqué.

Les demandes de financement, incluant une pièce d'identité sénégalaise du responsable, les documents administratifs de la structure, un relevé d'identité bancaire (RIB) et un descriptif détaillé du projet, devront être soumises exclusivement en ligne sur la plateforme officielle du FDCUIC, d'après le document.

La période de soumission est fixée du 26 mai 2026 au 26 juin 2026 à 23h59, précise la source, ajoutant que tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne sera pas pris en considération.

Le FDCUIC, créé par le décret n°2023-1400 du 25 juillet 2023, est une structure publique dédiée à la promotion et au développement des cultures urbaines et des industries créatives.