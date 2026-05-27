Sénégal: Des contrôles intensifs pour prévenir la spéculation sur les denrées alimentaires à Dagana

Dagana — Le service départemental du commerce de Dagana a renforcé les opérations de contrôle sur les marchés à l'approche de la Tabaski, afin de veiller au respect des prix homologués, à la qualité des produits commercialisés et à la protection des consommateurs, a annoncé son chef, Ousseynou Gaye.

"Des sorties quotidiennes sont effectuées pour faire respecter les prix homologués, contrôler la qualité des produits vendus et protéger les consommateurs. Ces opérations de surveillance visent également à prévenir toute spéculation ou pénurie sur les denrées les plus sollicitées durant cette période de forte consommation", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS.

Le chef du service départemental du commerce a assuré que le marché reste correctement approvisionné en produits de grande consommation tels que le riz, l'huile, le sucre et l'oignon local.

Il a précisé que le riz brisé ordinaire et l'oignon local sont vendus à 300 francs CFA le kilogramme, l'huile a toutefois enregistré une hausse de 1 000 francs CFA sur le bidon de 20 litres, portant le prix du litre à 1 200 francs CFA pour le consommateur.

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"Concernant l'aliment de bétail, le sac de 25 kilogrammes est actuellement cédé entre 8 000 et 10 000 francs CFA sur le marché", a ajouté M. Gaye, avant de signaler que plusieurs produits impropres à la consommation ont été retirés des circuits de distribution au cours des contrôles effectués durant ce mois.

Les produits saisis concernent notamment des boissons gazeuses en bouteille et en canette, du lait concentré non sucré, des biscuits, des bouteilles de ketchup ainsi que certains produits cosmétiques et phytosanitaires.

Ousseynou Gaye a assuré que les inspections se poursuivront jusqu'à la fête de la Tabaski, afin de garantir la sécurité des consommateurs et le respect de la réglementation commerciale.