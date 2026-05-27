Afrique: Préparation des JOJ - Le ministère a octroyé plus de 150 millions de bourses en 2025

Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce avoir octroyé 328 bourses à des athlètes présélectionnés pour la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, pour un montant total de 157. 440.000 de francs CFA, au titre de l'exercice 2025.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, mercredi, le département en charge ses Sports signale que dans le cadre de la préparation des JOJ 2026 que le Sénégal abrite du 31 octobre au 13 novembre, il a mis en place un dispositif d'accompagnement à travers l'octroi de bourses aux jeunes athlètes présélectionnés dans différentes disciplines sportives.

À travers cet appui, le ministère de la Jeunesse et des Sports "entend offrir aux athlètes de meilleures conditions de préparation en perspective de ce grand rendez-vous mondial de la jeunesse".

"C'est ainsi que les bourses au titre de l'année 2025 ont été intégralement perçues par les ayants droit, conformément aux listes validées par les fédérations sportives concernées", renseigne le communiqué.

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Il précise que sur un effectif initial de 333 athlètes prévus, répartis entre 164 filles et 169 garçons, un total de 328 athlètes ont effectivement bénéficié de cette mesure d'accompagnement.

Le ministère des Sports note par ailleurs que cinq abandons ont été enregistrés au baseball (1), en escrime (1) et au beach-handball (2).

Selon le communiqué, ce dispositif d'accompagnement a été reconduit pour l'année 2026, avec un processus déjà engagé, en relation avec les fédérations sportives concernées.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Les JOJ 2026 vont se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, autour du slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.