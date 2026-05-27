Congo-Kinshasa: Au pays, un directeur du CAMI succombe à ses blessures après un braquage à Barumbu

Un auditeur et directeur des Ressources humaines du Cadastre minier (CAMI) est décédé lundi 25 mai à Kinshasa. Il a succombé à ses blessures deux jours après l'incursion d'une bande de criminels armés à son domicile, situé l'avenue Udjidji, dans la commune de Barumbu.

Une attaque nocturne ciblée

Les faits se déroaulent vendredi 22 mai vers 22 heures. Les assaillants forcent la porte de la parcelle et de la maison de la victime. Selon le bourgmestre de Barumbu, Christophe Lomami Lankoy, les criminels espéraient trouver une forte somme d'argent en dollars au domicile du directeur.

Constatant l'absence d'argent, la bande décide d'abattre le cadre du Cadastre minier dans sa chambre. Grièvement blessé par balles, le directeur survit dans un premier temps à ses blessures. Il est alors transféré d'urgence à l'hôpital général de référence de la Gombe (ex-clinique Ngaliema) pour recevoir des soins, avant de rendre l'âme le lundi suivant.

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L'appel à la vigilance de l'autorité municipale

Face à ce drame, le bourgmestre Christophe Lomami Lankoy exhorte les habitants de sa municipalité à une extrême prudence et à une collaboration plus étroite avec les forces de l'ordre. L'autorité rappelle que la sécurité est une responsabilité collective:

« Quiconque sent qu'un voisin est menacé doit appeler. Nous avons des numéros de la police et des postes de police à nos côtés. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Malgré les sérieux problèmes de moyens logistiques, nous avons l'habitude d'engager des motos la nuit pour intervenir rapidement ».