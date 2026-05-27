Congo-Kinshasa: Plus de 100 cas confirmés et 17 décès dus à Ebola au pays

27 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Onze jours après la déclaration officielle de la maladie à virus Ebola, au moins 1 000 cas symptomatiques, dont 101 confirmés, ainsi que 17 décès ont été enregistrés en RDC.

Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a livré ces chiffres mardi 26 mai à Kinshasa lors d'un briefing de presse coanimé avec son collègue de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya.

Il a précisé qu'environ 230 personnes sont actuellement prises en charge dans les trois provinces touchées : l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

« Elles sont autour de mille personnes qui présentent les signes de la maladie. Parmi ces 1 000 personnes, 101 sont confirmées Ebola. Quand nous regardons le nombre de personnes décédées présumées d'Ebola, nous sommes autour de 220. En ce qui concerne les décès confirmés par test positif, nous en comptons 17 », a rapporté le ministre de la Santé.

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Selon Roger Kamba, environ 3 600 personnes ont été en contact avec les malades. Il a toutefois souligné qu'il existe des contacts à risque, à haut risque et à très haut risque. Ce membre du gouvernement a cité, par exemple, une mère qui s'occupait de son mari ou de son enfant malade, ou encore un mari qui veillait sur sa femme.

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a jugé nécessaire que les professionnels des médias disposent de toutes les informations afin de mieux mobiliser la population contre cette maladie.

En l'absence de vaccin contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, le gouvernement affirme organiser la riposte en se concentrant sur la prise en charge des symptômes des patients.

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