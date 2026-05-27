Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-offs - La phase retour démarre le 29 mai avec le classico V.Club-Mazembe au pays

La phase retour des Play-offs du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT) débute le 29 mai avec quatre matchs de la 8e journée.
Céleste FC affrontera le FC Les Aigles du Congo en ouverture au stade Tata Raphaël, avant que l'AS V.Club n'offre son hospitalité au TP Mazembe dans le très attendu classico.
Le même jour, à Lubumbashi, au stade Frédéric Kibasa Maliba, le FC Saint Éloi Lupopo sera opposé à l'AS Maniema Union, tandis qu'au stade TP Mazembe, le CS Don Bosco croisera l'AS Simba.
Calendrier des journées restantes
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9e journée (03 juin 2026)
TP Mazembe vs AS Simba
Céleste FC vs AS V.Club
FC Les Aigles du Congo vs FC Saint Éloi Lupopo
AS Maniema Union vs CS Don Bosco
10e journée (06 et 07 juin 2026)
FC Les Aigles du Congo vs AS V.Club
AS Simba vs FC Saint Éloi Lupopo
CS Don Bosco vs Céleste FC
AS Maniema Union vs TP Mazembe
11e journée (10 et 11 juin 2026)
Céleste FC vs AS Simba
FC Saint Éloi Lupopo vs CS Don Bosco
AS V.Club vs AS Maniema Union
TP Mazembe vs FC Les Aigles du Congo
12e journée (14 juin 2026)
TP Mazembe vs FC Saint Éloi Lupopo
AS V.Club vs CS Don Bosco
FC Les Aigles du Congo vs AS Simba
Céleste FC vs AS Maniema Union
13e journée (17 juin 2026)
CS Don Bosco vs TP Mazembe
AS Simba vs AS V.Club
AS Maniema Union vs FC Les Aigles du Congo
FC Saint Éloi Lupopo vs Céleste FC
14e journée (20 juin 2026)
FC Saint Éloi Lupopo vs AS V.Club
CS Don Bosco vs FC Les Aigles du Congo
AS Simba vs AS Maniema Union