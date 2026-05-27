Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-offs - La phase retour démarre le 29 mai avec le classico V.Club-Mazembe au pays

La phase retour des Play-offs du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT) débute le 29 mai avec quatre matchs de la 8e journée.

Céleste FC affrontera le FC Les Aigles du Congo en ouverture au stade Tata Raphaël, avant que l'AS V.Club n'offre son hospitalité au TP Mazembe dans le très attendu classico.

Le même jour, à Lubumbashi, au stade Frédéric Kibasa Maliba, le FC Saint Éloi Lupopo sera opposé à l'AS Maniema Union, tandis qu'au stade TP Mazembe, le CS Don Bosco croisera l'AS Simba.

Calendrier des journées restantes

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9e journée (03 juin 2026)

TP Mazembe vs AS Simba

Céleste FC vs AS V.Club

FC Les Aigles du Congo vs FC Saint Éloi Lupopo

AS Maniema Union vs CS Don Bosco

10e journée (06 et 07 juin 2026)

FC Les Aigles du Congo vs AS V.Club

AS Simba vs FC Saint Éloi Lupopo

CS Don Bosco vs Céleste FC

AS Maniema Union vs TP Mazembe

11e journée (10 et 11 juin 2026)

Céleste FC vs AS Simba

FC Saint Éloi Lupopo vs CS Don Bosco

AS V.Club vs AS Maniema Union

TP Mazembe vs FC Les Aigles du Congo

12e journée (14 juin 2026)

TP Mazembe vs FC Saint Éloi Lupopo

AS V.Club vs CS Don Bosco

FC Les Aigles du Congo vs AS Simba

Céleste FC vs AS Maniema Union

13e journée (17 juin 2026)

CS Don Bosco vs TP Mazembe

AS Simba vs AS V.Club

AS Maniema Union vs FC Les Aigles du Congo

FC Saint Éloi Lupopo vs Céleste FC

14e journée (20 juin 2026)

FC Saint Éloi Lupopo vs AS V.Club

CS Don Bosco vs FC Les Aigles du Congo

AS Simba vs AS Maniema Union