Sénégal: Diambars et Génération Foot, les locomotives du foot sénégalais (2/11)

Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Ismaïla Sarr, Kara Mbodji, Lamine Camara... Ces joueurs ont en commun d'être issus des centres de formation comme Diambars ou Génération Foot. Ces deux institutions, créées respectivement par Saër Seck et Mady Touré, ont aidé des centaines de jeunes à se former. Alliant sport et études, elles ont contribué à la réussite de bon nombre de jeunes. Certains sont devenus des professionnels évoluant au plus haut niveau mondial.

Les centres de formation sont à l'origine de la dynamique victorieuse du Sénégal qui rafle des trophées dans toutes les catégories. Au niveau des petites catégories, que ce soit en U15, U17 et U20, ce sont surtout les centres de formation, avec notamment Diambars et Génération Foot, qui fournissent des pépites qui permettent aujourd'hui au Sénégal d'être l'un des pays africains disposant de meilleurs jeunes.

Le titre de champions d'Afrique U17 et U20, en 2023, avec des talents comme Lamine Camara, Pape Demba Diop, Amara Diouf..., témoignent de l'apport des centres de formation. Pour aboutir à ces résultats, il a fallu investir d'énormes moyens financiers dans la construction d'infrastructures sportives et éducatives de qualité, recruter un personnel qualifié pour encadrer les talents à polir.

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L'Institut Diambars est l'un des meilleurs exemples. Créé par Saër Seck, avec l'appui d'anciens footballeurs dont Patrick Vieira, Bernard Lama, Adjovi-Boko, l'académie est devenue une référence en Afrique. Avec un cadre idéal, doté de terrains de qualité, d'infrastructures médicales et éducatives, Diambars a pu produire des références dont l'actuel vice-capitaine des Lions, Idrissa Gana Guèye, double champion d'Afrique avec le Sénégal. Selon Pape Ibrahima Faye, ancien sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal, l'avènement des centres de formation a fortement impacté le paysage du football sénégalais.

Dans un cadre doté de toutes les commodités, toutes les conditions de performance sont réunies. C'est ce qui a favorisé l'éclosion de nombreux talents qui font le grand bonheur des équipes nationales U15, U17, U20 et sénior. « Ces jeunes sont bien encadrés. Les sélectionneurs qui les prennent gagnent énormément de temps parce qu'ils reçoivent des jeunes qui ont déjà eu une bonne formation.

Donc, ce sont des raccourcis et cela facilite le travail parce que généralement les sélections de jeunes n'ont pas un temps de regroupement long pour la simple raison qu'elles encadrent des scolaires », explique Pape Ibrahima Faye.

Diamants bruts scrutés à la loupe

Mais, pour trouver la perle rare, il faut avoir le nez creux et l'oeil attentif. Avec des recruteurs au flair avéré, les diamants bruts sont scrutés à la loupe dans des coins et recoins du Sénégal. Chargé du recrutement à Diambars, Pape Ibrahima Faye estime que l'enrôlement des futurs pensionnaires se fait sans aucun favoritisme. « Dans la détection et le recrutement, il n'y a pas de calcul d'intérêts, pas de paternalisme.

On fait le tour du Sénégal, dans les profondeurs du Sénégal, pour détecter ceux qu'on pense qu'ils sont les meilleurs dans leurs catégories. On les accompagne après, on les développe, on les forme. C'est cela le secret de Diambars », soutient-il. « La première promotion à venir ici est celle des jeunes nés en 1988-1989. Ce sont les Idrissa Gana Guèye, Matar Fall qui est l'actuel entraîneur adjoint de l'équipe de Diambars, Kara Mbodji, Saliou Ciss, Pape Ndiaye Souaré... », renseigne Pape Ibrahima Faye.

Gf, leader dans la formation

Génération Foot, situé à Deni Biram Ndao (département de Rufisque), s'est aussi imposé comme l'un des meilleurs centres de formation du Sénégal. Créé par Mady Touré, il a le grand mérite d'avoir produit l'un des meilleurs footballeurs au monde, Sadio Mané. En plus du double Ballon d'Or africain, d'autres talents, dont Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Pape Matar Sarr, Lamine Camara..., formés à Génération Foot, font les beaux jours du football sénégalais.

Leader dans la formation au Sénégal, Génération Foot produit, chaque année, de nouvelles pépites. Grâce à son partenariat avec le Fc Metz, plusieurs des joueurs issus de Gf parviennent à embrasser le monde professionnel.

Comme Diambars, Génération Foot a aussi mobilisé des moyens importants pour créer un centre doté de toutes les infrastructures requises. À Déni Biram Ndao, à 40 km de Dakar, sur une superficie de 18 hectares, deux grands stades, des terrains de qualité, des salles de sport, un service médical bien équipé, un restaurant, en plus d'un internat accueillant les pensionnaires, font de Génération Foot un véritable bijou pour le football sénégalais.

« Génération Foot est un centre de référence. C'est d'abord un environnement qui a pu être créé à Deni. On a des infrastructures de qualité. L'organisation, c'est d'abord un partenariat (avec le Fc Metz) qui nous donne des moyens que peut-être d'autres n'ont pas », confie Bassouaré Diaby, le directeur du centre de formation Génération Foot. Selon lui, le partenariat seulement n'est pas suffisant. Il faut mettre toute une organisation dans l'académie pour former des jeunes. Cela commence par le recrutement. « Il y a une bonne toile qui a été mise sur l'ensemble du pays avec des correspondants. Ils sont payés mensuellement pour dénicher les pépites », explique M. Diaby.