Afrique: VTT - Yannick Lincoln sacré au terme d'un cavalier seul

Yannick Lincoln s'est offert le titre de champion de Maurice en VTT marathon samedi dernier à Constance. Il faut dire que ce n'était pas attendu dans la mesure ou William Piat était donné grand favori après ses victoires dans les championnats de XCC (short-track) et XCO (cross-country olympique). Mais celui-ci, malade, n'a pas pris le départ.

Lincoln étant à l'aise sur les parcours allongés, avait les moyens de livrer un beau duel avec Piat mais il n'en a rien été. Bien dommage pour le spectacle. « Je me sentais mieux que la semaine précédente lors des championnats de XCO. Il n'y avait eu que 1h08 de course, je souffrais d'une grippe et je n'étais pas dans mon élément. J'avais à coeur de croiser le fer avec William qui était le plus gros concurrent mais j'ai été extrêmement déçu de ne pas le voir sur la ligne départ », confie Yannick Lincoln.

«Qui plus est, ce n'est pas un circuit que j'affectionne et il avait été rendu boueux par la grosse pluie de la veille», ajoute-t-il. Malgré tout, notre interlocuteur fera sa course.

Géraldine Harel (à dr.) a devancé son unique concurrente, Stéphanie Domaingue, pour s'offrir le titre chez les Master dames.

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Lucas Froget lui tiendra compagnie un tour durant. «Lucas s'est accroché au premier tour mais au deuxième il n'était plus là. J'ai continué sur mon rythme en me gardant en prise jusqu'au bout.»

Lincoln a donc effectué un « contre-la-montre individuel dans les champs de cannes » lors des deuxième et troisième tours pour s'imposer en solitaire. «Je me suis battu contre moi-même.» Son temps : 2h26:05 pour les 66 km.

Lucas Froget termine en deuxième position à près d'un quart d'heure du vainqueur (2h40:56), alors que Thierry David complète le tiercé en 2h43:03.

Chez les Master 40 ans et plus hommes, Christophe Harel s'est de nouveau illustré en bouclant les deux tours de circuit (44 km) en 1h50:47, avec une large avance sur Olivier Rouillard (1h58:07) et Dominique Lebon (1h58:08).

En Master 40 ans et plus dames, Géraldine Harel a devancé son unique concurrente, Stéphanie Domaingue, au terme des deux tours de circuit. A noter que chez les non-licenciés/étrangers, Pierre-Yves Maria s'est imposé en réalisant un temps de 1h55:04 pour les 44 km.

Résultats

Élite hommes (66 km)

1.Yannick Lincoln 2h26:05 ; 2. Lucas Froget 2h40:56 ; 3. Thierry David 2h43:03

Master 40 ans et plus hommes (44 km)

1.Christophe Harel 1h50:47 ; 2. Olivier Rouillard 1h58:07 ; 3. Dominique Lebon 1h58:08

Master 40 ans et plus dames (44 km)

1.Géraldine Harel 2h08:57 ; 2. Stéphanie Domaingue 2h11:15