Ile Maurice: «Le logement est une urgence nationale», soutient Ashok Subron

Une cérémonie de remise des clés de leur nouvelle maison à 20 familles de différentes régions du pays, dans le cadre du Fully Concrete Housing Scheme, a eu lieu à la National Empowerment Foundation (NEF) à Port-Louis, le lundi 25 mai. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a déclaré : «Le problème du logement est le problème no 1 du pays car 56 000 familles restent en attente d'un toit.» Il a aussi fait ressortir : «Il y a une politique qui encourage des milliardaires étrangers qui viennent s'installer dans le pays, mais le plus grave, c'est qu'ils ne paient aucune taxe, et que les Mauriciens doivent payer des taxes sur les matériaux et les travaux de construction.»

Le ministre Subron a cependant souligné que le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, travaille sur un projet de rent-to-own, permettant aux familles de louer un logement à environ Rs 4 000 avant d'en devenir les propriétaires après cinq ans. Une révision des critères d'éligibilité et des seuils de revenus pour bénéficier des aides sociales est aussi à l'étude. La réforme d'inscrire le droit au logement dans la Constitution représentera «un changement majeur dans l'histoire du pays» et la solidarité nationale.

Kristel Sylva, une des 20 bénéficiaires, s'est confiée : «Après quatre ans d'attente, j'ai pu avoir une maison sécurisée pour mon enfant et je tiens à remercier les officiers de la NEF pour leur soutien.» La première chose que Kristel fera sera d'aller à la messe pour remercier le Seigneur de ce joli cadeau. «C'est un nouveau départ pour moi car je peux finalement avoir mon propre jardin d'intimité. Je suis très émue», a déclaré sa fille, Noemie Nombreuse.