Ile Maurice: Rodrigues - Six enquêtes en cours pour blanchiment d'argent

Le Premier ministre a révélé que sept cas présumés de blanchiment d'argent avaient été signalés à Rodrigues jusqu'au 22 mai. Il répondait à une question du député rodriguais Francisco François sur le suivi et la lutte contre le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites dans l'île. Le chef du gouvernement a indiqué que quatre de ces dossiers avaient été rapportés à l'ancienne Independent Commission against Corruption, tandis que trois autres avaient été enregistrés auprès de la Financial Crimes Commission (FCC) après son entrée en opération le 29 mars 2024.

Sur les sept cas recensés, six font actuellement l'objet d'enquêtes alors qu'un dossier a déjà été complété et transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Navin Ramgoolam a également précisé que deux enquêtes menées depuis 2020 par l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Rodrigues avaient été finalisées, puis référées au DPP.

Le Premier ministre a souligné que plusieurs campagnes de sensibilisation sur les crimes financiers, le recouvrement d'actifs et les enquêtes sur l'enrichissement inexpliqué avaient été organisées à Rodrigues entre décembre 2025 et mai 2026. Il a aussi annoncé qu'un examen préventif des risques de crimes financiers est actuellement mené au sein de la Commission de l'agriculture et des ressources naturelles, tandis que des contrôles similaires sont envisagés concernant l'émission de permis et de licences.