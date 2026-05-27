Ile Maurice: Budget 2026-2027 - Entre pressions populistes et impératif de rigueur économique

À l'approche du Budget 2026- 2027, le débat économique mauricien semble de plus en plus dominé par une profonde dissonance entre le discours politique et les réalités macroéconomiques. D'un côté, plusieurs acteurs politiques et syndicaux réclament davantage de dépenses publiques, une baisse des taxes sur les carburants ou encore une politique monétaire plus accommodante afin de soutenir le pouvoir d'achat. De l'autre, les contraintes budgétaires, les avertissements des institutions internationales et les fragilités structurelles de l'économie imposent au gouvernement de Navin Ramgoolam une ligne de prudence difficilement contournable.

Cette contradiction est apparue avec une acuité particulière à la suite de la récente décision de la Banque de Maurice d'augmenter le key rate de 25 points de base. Certains responsables politiques ont dénoncé une mesure susceptible, selon eux, d'asphyxier la classe moyenne, de freiner la croissance ou même de précipiter l'économie vers la récession. Pourtant, ces critiques semblent parfois ignorer le contexte économique global dans lequel cette décision a été prise.

Le Monetary Policy Committee faisait face à une alternative limitée : maintenir le taux directeur à 4,5 % malgré le retour des tensions inflationnistes ou procéder à un ajustement modéré afin de préserver la stabilité des prix et la crédibilité de la politique monétaire. Dans un environnement marqué par la guerre au Moyen-Orient, la remontée des prix énergétiques, la hausse des coûts du fret maritime et les incertitudes géopolitiques, la Banque centrale a estimé qu'un statu quo comportait davantage de risques.

Résilience économique

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La gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor, a défendu une approche «timely and measured», considérant que l'économie mauricienne demeurait suffisamment résiliente pour absorber une hausse modérée des taux d'intérêt. Derrière cette décision se profile surtout une préoccupation centrale : empêcher le retour d'une spirale inflationniste durable.

Les chiffres avancés hier au Parlement par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, lors de la Private Notice Question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, sont révélateurs. Selon les projections de la Banque de Maurice, l'inflation pourrait atteindre 5,5 % en 2026 sous l'effet de la hausse des prix pétroliers et des tensions géopolitiques. Plus préoccupante encore est l'inflation sous-jacente, qui atteignait déjà 6,1 % en avril 2026, signe que les tensions inflationnistes ne sont plus uniquement importées, mais désormais enracinées dans l'économie locale.

Cette situation, a expliqué le Premier ministre, est largement héritée des politiques ultra-accommodantes menées entre 2019 et 2024. Près de Rs 97 milliards ont été transférées par la Banque de Maurice au gouvernement, auxquelles se sont ajoutées Rs 81 milliards injectées dans la Mauritius Investment Corporation. Cette création massive de liquidités a alimenté un excès monétaire record - estimé à Rs 90 milliards en 2023 - tout en contribuant à une inflation qui avait culminé à 11,3 % en février 2023.

Parallèlement, la roupie s'est dépréciée d'environ 30 % face au dollar américain entre 2019 et 2024. Cette dévaluation a renchéri les importations, aggravant davantage les pressions inflationnistes dans une économie fortement dépendante des produits importés.

Dans ce contexte, maintenir artificiellement des taux d'intérêt trop bas aurait risqué d'accentuer la fuite vers le dollar, d'affaiblir davantage la monnaie nationale et de miner la crédibilité de la Banque centrale. Or, c'est précisément cette crédibilité que surveillent aujourd'hui les marchés financiers et les agences de notation.

Contradiction évidente

Cette contradiction devient alors manifeste lorsque certains dirigeants politiques réclament simultanément plus de dépenses publiques du gouvernement, des baisses de taxes généralisées et une politique monétaire plus souple, tout en mettant en garde contre un éventuel déclassement souverain de Maurice ou contre les risques pesant sur la stabilité financière du pays.

Il y a encore quelques mois, certaines figures politiques, et non des moindres, évoquaient ouvertement les dangers d'un downgrade par Moody's ou d'un possible grey listing, estimant que les finances publiques mauriciennes se trouvaient dans une situation critique. Aujourd'hui, les mêmes voix semblent appeler à un relâchement budgétaire massif afin d'absorber le choc inflationniste et de soutenir la consommation. Une posture difficilement conciliable avec les impératifs actuels de stabilité macroéconomique.

Car les marges de manoeuvre budgétaires de l'État demeurent extrêmement limitées. Le Budget 2026-2027 sera probablement l'un des exercices les plus complexes de ces dernières années, précisément parce que le gouvernement ne dispose plus des mêmes leviers qu'en 2025. L'absence des Rs 10 milliards attendues dans le cadre du Chagos Deal complique sérieusement l'équation budgétaire, le traité n'ayant toujours pas été ratifié par le Parlement britannique. Ce manque à gagner pourrait faire déraper le déficit budgétaire vers 6,9 % ou 7 % du PIB, contre une prévision initiale de 4,9 %.

Dans le même temps, la dette publique avoisine déjà 90 % du PIB, un niveau qui réduit fortement la capacité de l'État à financer de nouvelles mesures massives de soutien sans accroître les risques de soutenabilité budgétaire.

Cette contrainte est d'autant plus forte que les recettes fiscales elles-mêmes subissent des pressions. La TVA, principale source de revenus de l'État, dépend directement de la consommation des ménages. Or celle-ci ralentit sous l'effet combiné de l'inflation, de l'endettement élevé des ménages et des incertitudes économiques internationales.

Les dernières projections du Fonds monétaire international (FMI) confirment d'ailleurs ce ralentissement. Dans ses conclusions préliminaires au titre de l'Article IV, l'institution de Bretton Woods prévoit une croissance autour de 2,8 %, bien en dessous du rythme nécessaire pour soutenir durablement les finances publiques et l'emploi.

C'est précisément dans cette conjoncture économique que les institutions internationales appellent Maurice à davantage de discipline budgétaire et monétaire. Le FMI insiste sur la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique, de réduire progressivement les déséquilibres budgétaires et de privilégier des mécanismes de soutien ciblés plutôt que des subventions généralisées coûteuses et peu efficaces.

Le message du FMI et des agences de notation est relativement clair : la crédibilité économique de Maurice dépendra désormais de sa capacité à démontrer une trajectoire crédible de consolidation budgétaire tout en maîtrisant l'inflation. Tout relâchement excessif risquerait non seulement d'alimenter les déséquilibres existants, mais aussi d'éroder davantage la confiance des investisseurs et des marchés.

Le véritable défi du Budget 2026-2027 sera donc moins politique que structurel : trouver un équilibre entre la nécessité de protéger le pouvoir d'achat et l'obligation de restaurer progressivement les fondamentaux macroéconomiques du pays. Car dans le contexte actuel, la tentation populiste pourrait rapidement se heurter à une réalité beaucoup plus contraignante : celle des limites financières de l'État mauricien.