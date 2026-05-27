Ile Maurice: Remise d'équipements et formation pour renforcer les capacités d'intervention

Une cérémonie s'est tenue le lundi 25 mai pour la remise d'équipements à la Special Mobile Force (SMF) et aux autorités locales ainsi que pour la remise de certificats au personnel du National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC) ayant complété une formation en systèmes d'information géographique (GIS) dispensée par l'Université de Technologie (UTM). Cette initiative s'inscrit dans le programme Resilience Building and Disaster Response Management in the Indian Ocean (RDRMIO), mis en oeuvre par la Commission de l'océan Indien (COI) et le NDRRMC, avec le soutien financier de l'Union européenne (UE).

Premanand Budhoo, commandant de la SMF et responsable du NDRRMC, a souligné que les équipements remis - protections individuelles, barrières anti-inondation, tronçonneuses, pompes à eau - renforceront les capacités d'intervention des équipes sur le terrain. Il a également évoqué la modernisation numérique du NDRRMC et du National Emergency Operations Command grâce à de nouveaux systèmes informatiques, écrans interactifs, ordinateurs portables et outils de visioconférence.

Doté de 6,85 millions d'euros, le projet vise à réduire les pertes humaines, économiques et environnementales liées aux catastrophes et au changement climatique dans les États membres de la COI. Les équipements remis aux autorités locales permettront des interventions plus rapides au niveau communautaire aux premières heures critiques. Cette approche renforce la coordination, la rapidité des secours et l'assistance aux populations affectées.

Le directeur général de l'UTM, le Pr Hemant Chittoo, a rappelé la vulnérabilité de Maurice face aux catastrophes naturelles. L'UTM a assuré une formation de 40 heures en GIS destinée aux acteurs nationaux de la gestion des urgences. Le programme RDRMIO a également permis la remise d'équipements techniques, la tenue d'exercices de simulation et le renforcement des compétences régionales, avec un accent sur la préparation, la prévention et la résilience face aux crises futures.

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Le secrétaire général de la COI, Ibrahim Norbert Richard, a souligné l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes sous l'effet du changement climatique, aggravée par l'urbanisation et la dégradation environnementale. Il a rappelé des événements marquants comme les inondations du 30 mars 2013 et les cyclones récents, qui démontrent l'importance de l'anticipation et de la coordination.

Le projet régional soutenu par l'UE a permis de renforcer la collecte et l'analyse de données, les capacités d'intervention et la coopération régionale, notamment grâce à des formations, des échanges et l'introduction de nouvelles technologies comme les drones.

L'ambassadeur de l'UE, Oskar Benedikt, a rappelé que les catastrophes sont souvent aggravées par les activités humaines, soulignant la nécessité d'une meilleure préparation. Il a annoncé la remise d'équipements d'une valeur de 208 000 euros pour renforcer l'alerte précoce, l'intervention et la coordination en cas de crise. L'ensemble du programme vise à renforcer la résilience collective dans une région où les risques dépassent les frontières.