Ile Maurice: Un projet de loi britannique vise à bloquer toute rétrocession au pays

Un nouveau rebondissement est venu compliquer davantage le dossier des Chagos. Un projet de loi privé visant à protéger la souveraineté britannique sur l'archipel sera officiellement introduit le 5 juin à la Chambre des Lords, dans un contexte où l'accord entre Londres et Port-Louis sur la rétrocession des îles reste suspendu.

Présenté par Lord Weir of Ballyholme, du Democratic Unionist Party, le texte est intitulé British Sovereignty Protection (Chagos Islands) Bill. Il intervient plus d'un mois après que le gouvernement britannique a été contraint de mettre en pause son projet de transfert des Chagos à Maurice, à la suite de fortes critiques politiques aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis.

Selon l'intitulé officiel du projet de loi, celui-ci vise à «affirmer et protéger la souveraineté du RoyaumeUni sur les îles Chagos et le British Indian Ocean Territory». Le texte prévoit également de restreindre toute cession ou transfert de souveraineté sans l'approbation préalable du Parlement britannique et le consentement du peuple chagossien.

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Autre volet important du projet : la protection de la base stratégique et militaire de Diego Garcia, utilisée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis. Lord Weir souhaite également empêcher le versement de milliards de livres sterling à Maurice dans le cadre d'un éventuel accord de rétrocession, sauf approbation explicite du Parlement britannique.

Cette initiative survient alors que le gouvernement britannique tente toujours de défendre son propre accord avec Maurice. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Stephen Doughty, a récemment soutenu que l'accord restait «la meilleure façon de protéger une base vitale à Diego Garcia». Downing Street a toutefois reconnu que les discussions étaient actuellement dans une impasse et que Londres doit désormais discuter des prochaines étapes avec les États-Unis et Maurice.

Paul bérenger change de ton

Le dossier des Chagos continue également de provoquer des tensions politiques à Maurice. Les récentes déclarations de Paul Bérenger ont notamment attiré l'attention. Le 12 août 2025, alors qu'il occupait encore le poste de Deputy Prime Minister au sein du gouvernement, il avait déclaré lors d'une conférence de presse que lui-même et le Premier ministre avaient négocié «un best deal pour l'île Maurice», en participant personnellement aux réunions avec l'Attorney General et le ministre des Affaires étrangères.

Mais désormais dans l'opposition, Paul Bérenger a durci le ton lors du lancement d'un comité régional du Fron Militan Progresis à Pointe-aux-Sables samedi dernier. Revenant sur les négociations entourant les Chagos et Diego Garcia, il a accusé le Premier ministre et l'Attorney General, Gavin Glover, d'avoir «mal fer travay-la» et d'avoir «azir plis Angle ki Angle». Selon lui, les discussions menées jusqu'ici auraient été mal conduites.